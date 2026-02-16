Borussia musí riešiť problémy v defenzíve. Dôverujem každému, hovorí tréner

Hráči Borussie Dortmund.
Hráči Borussie Dortmund. (Autor: TASR/AP)
16. feb 2026 o 16:16
Nemeckí reprezentanti Nico Schlotterbeck a Niklas Süle sú pre zranenia mimo hry.

Nemecký futbalový tím Borussia Dortmund má pred prvým zápasom play off o osemfinále Ligy majstrov proti Atalante problémy v defenzíve, keďže nemeckí reprezentanti Nico Schlotterbeck a Niklas Süle sú pre zranenia mimo hry.

Klub uviedol, že Schlotterbeck má svalové problémy a z preventívnych dôvodov dostane voľno, zatiaľ čo Süleho vyradilo z utorkového zápasu zranenie stehenného svalu.

K dispozícii proti víťazom Európskej ligy 2024 z Bergama nebude ani Emre Can, ktorý má problémy so slabinami.

Tréner Borussie Niko Kovač v pondelok podľa agentúry DPA novinárom povedal, že úlohou trénera je neustále hľadať riešenia a byť kreatívny. „Julian Ryerson hral v strede obrany proti Juventusu.

Môžeme tam tiež stiahnuť Saliha Özcana alebo zmeniť systém. Dôverujem každému, kto môže hrať na tomto poste. Do zajtra do 21.00 h určite nájdeme hráča, ktorý túto pozíciu zaplní,“ dodal Kovač.

