Nikto ho neoslovil. Neuer odmietol možnosť návratu do nemeckej reprezentácie

BERLÍN. Futbalový brankár Manuel Neuer z Bayernu Mníchov vylúčil možnosť návratu do nemeckej futbalovej reprezentácie.
Reagoval tak na slová svojho agenta Thomasa Krotha, ktorý uviedol, že by bol otvorený comebacku, ak by ho tréner Julian Nagelsmann oslovil.
Nemecká reprezentácia má za sebou najhorší vstup do kvalifikácie na MS v histórii – po dvoch dueloch má na konte tri body, keďže v úvodnom dueli prehrala na Tehelnom poli so Slovenskom 0:2.
"Nikto sa ma nepýtal. Preto to pre mňa vôbec nie je téma. Sústredím sa na Bayern Mníchov, kde máme dosť cieľov, ktoré chceme dosiahnuť,“ povedal Neuer podľa agentúry DPA o prípadnom návrate do národného tímu. Zopakoval, že jeho rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru po ME 2024 bolo vedomé.
Kroth v rozhovore pre Frankfurter Rundschau vyhlásil, že Neuer je vo výbornej forme a keby ho Nagelsmann požiadal o návrat, určite by neodmietol.
Podporu prípadnému comebacku vyjadrili aj kapitán majstrovského nemeckého tímu z MS 1990 Lothar Matthäus, majster sveta z roku 2014 a dlhoročný spoluhráč z mníchovského klubu Thomas Müller a Uli Hoeness, čestný prezident Bayernu.
„Na MS musia hrať najlepší. A Manuel je najlepší. Ak je zdravý, musí chytať,“ zhodnotil Hoeness.
Po Neuerovom odchode z národného tímu sa stal jednotkou Marc-André ter Stegen, ktorý však po letnej operácii chrbta vynechá kvalifikačné zápasy MS.
O brankársky post sa v septembrových dueloch proti Slovensku a Severnému Írsku (3:1) usilovali Oliver Baumann (Hoffenheim) a Alexander Nübel (VfB Stuttgart), pričom prednosť dostal prvý menovaný, ktorého prekonali v Bratislave Dávid Hancko a David Strelec.
Nemci sú momentálne v tabuľke A-skupiny tretí o skóre za Severným Írskom a najbližšie ich čaká duel proti Luxembursku. Ak by sa im aj nepodarilo obsadiť prvé dve pozície, majú istú miestenku do baráže vďaka výhre svojej skupiny v Lige národov.