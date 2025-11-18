Musíme si priznať bez ega, kam patríme. Nie sme na úrovni Nemcov, vravel Calzona

Tréner Francesco Calzona a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu Nemecko - Slovensko.
Tréner Francesco Calzona a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu Nemecko - Slovensko. (Autor: TASR)
18. nov 2025 o 07:25
Pred barážou bude kľúčové, aby hráči boli zdraví.

LIPSKO. Takú prehru ešte nezažili. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v Nemecku v poslednom kole kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vysoko 0:6.

Stále sa však môže kvalifikovať na šampionát cez baráž.

Splnili cieľ

Bola to najvyššia prehra v dejinách Slovenska v súťažnom zápase. „Nie je príjemné prehrať 0:6, nestalo sa mi to ešte. Mrzí ma to, nie som spokojný.

Ale nemôžeme si myslieť, že sme na úrovni Nemcov, aj keď sme ich dokázali raz poraziť,“ vravel po zápase tréner Slovenska Francesco Calzona.

Jeho mužstvo rýchlo inkasovalo prvý gól a už v polčase prehrávalo 0:4.

„Súper na nás vyletel od prvej minúty. Za stavu 1:0 sme sa dokázali dostať do šancí, ale keď zvýšili, dostali sa do ešte väčšieho laufu. Každý súper by mal s tým obrovské problémy,“ doplnil taliansky kouč.

„Musíme si priznať bez ega, kam patríme, aká je naša úroveň. Treba sa pozrieť aj na to, že napriek problémom sme splnili cieľ, čo sme stanovili pred kvalifikáciou,“ zdôraznil Calzona.

V druhých zápasoch trpia

Slovensko obsadilo v skupine A druhú priečku. Už pred posledným kolom bolo isté, že nemôže skončiť horšie a zabezpečilo si tak účasť v baráži.

„V prvom rade si prajem, aby v marci prišli hráči zdraví. Často sa stretávame tým, že príde jedenásť hráčov zdravých, plne vyťažených.

Prajem si, aby takto prišli všetci. Snažíme sa používať nový herný systém, ale aj ten pomôže len v prípade, ak sú hráči zdraví, vyťažení a v hernej pohode,“ vravel Calzona.

Slovenský tím v piatok zvládol dôležitý zápas v Košiciach proti Severnému Írsku. Vďaka gólu Tomáša Bobčeka v pridanom čase si zabezpečilo minimálne druhé miesto.

Náročný zápas však stál hráčov veľa síl.

„Aj zo skúseností z predošlých dvojzápasov vidíme, že ten druhý zápas trpíme. Keď hráči prídu na zraz po zranení, či bez zápasovej praxe, tak sa môže stať aj takýto výsledok.

Možno, ak by sme do toho zápasu prišli v top kondícii, tak rozdiel by nemusel byť taký veľký,“ poznamenal reprezentačný tréner.

Moment hrdosti

Nemecko pôsobilo v zápase úplne suverénne. Slováci sa dostali prakticky iba do jednej šance, kým domáci si robili čo chceli.

„Aj keď sme v septembri zdolali Nemcov, nemyslel som si, že sme lepší. Vedel som, kde je naša úroveň. A na tej úrovni sme urobili v kvalifikácii maximum,“ tvrdí Calzona.

„Chalanom som poďakoval za tú cestu, ako sme prešli kvalifikáciou. Povedal som im, že som na nich hrdý. Ale ja musím byť ten, kto udrží rovnováhu, aj keď vyhráme, aj keď prehráme,“ doplnil taliansky kouč.

Vyzdvihol prístup fanúšikov, ktorých bolo v Red Bull Arene počuť.

„Je úžasné, keď ľudia aj po takomto zápase dokážu zatlieskať. Pre mňa osobne je to moment hrdosti.

Ľudia, čo chodia na štadión, pochopili, že mužstvo sa počas našej cesty vyvíja. Cesta je možno dlhá, možno nie vždy všetko vyjde, ale tú podporu cítiť,“ uzavrel tréner. 

