Komediálna penalta a nečakaný strelecký hrdina. Trnava zdemolovala zanedbaného súpera

Fantastický gól Holíka

"Zakončil to fantasticky. Je to veľmi dobrý, platný, atleticky pripravený hráč, ktorý v dvojzápase ukázal skvelé zakončenie. Absolútne netypický strelec zaznamenal v Európe už druhý gól," o obrancovi Spartaka pre STVR povedal futbalový expert Peter Ďuriš.

Na jeho kvalitný výkon nadviazal brankár Žiga Frelih, ktorý po štvrťhodine hry zneškodnil penaltu Bjorna Kristensena.

"Komediálne zakončenie maltského hráča. Toto nie je Bruno Fernandes. Vyzeralo to, že loptu napáli do stredu brány, ale Frelih jeho úmysel výborne vystihol," uviedol komentátor STVR Ľuboš Hlavena.

"Frelih je vo výbornej forme, je to skvelá náhrada za Dominika Takáča. Je to hráč so zaujímavou cenovkou do budúcna," dodal Ďuriš.

VIDEO: Stefan Škrbo dáva gól na 2:0