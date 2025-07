ONLINE: Neman Grodno - FC Košice dnes, Konferenčná liga LIVE (odveta 2. predkola)

Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z odvetného zápasu 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, v ktorom bieloruské Neman Grodno hostí MFK Košice. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:00.



V úvodnom zápase Košice prehrali pred vlastnými fanúšikmi 2:3. Všetko však mohlo byť inak. Košice po góloch Miljaniča z 8. minúty a Čerepkaia zo 16. minúty viedli už 2:0. No súper v druhom polčase duel otočil na konečných 3:2. Dva góly strelil Savitskiy, jeden pridal Kravtsov z penalty. Košičania mohli vyrovnať v nadstavenom čase, no Kružliak nepremenil pokutový kop.



Hlavný tréner Roman Skuhravý na margo dnešného zápasu povedal: "Je len na nás, aby sme sa vo štvrtok o to pobili a zabezpečili si postup a teda pokračovanie na európskej scéne. Myslím si, že je v našich silách to zvládnuť. Áno, domácou prehrou sme si vyhliadky na postup skomplikovali, ale máme pred sebou ešte celý zápas, možno aj predĺženie. Strata je iba jednogólová. Určite ešte nič nie je stratené. Pre vzostup slovenského futbalu budem apelovať na mužstvo, aby vo štvrtok na ihrisku v Szegede odviedlo všetko, čo dokáže! Náš úspech a postup je úspechom pre všetkých na Slovensku. Nie len pre FC Košice."