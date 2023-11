Násilnosti v Miláne pred zápasom LM, pobodaný bol fanúšik PSG aj policajt

Ich výsledkom je vážne zranený priaznivec PSG a s bodnými zraneniami previezli do nemocnice aj jedného policajta, informovala agentúra AP.

Jedného fanúšika PSG dvakrát bodli do nohy a museli ho urýchlene previesť do miestnej nemocnice.

Došlo aj k stretom medzi priaznivcami parížskeho tímu a políciou. Jeden z policajtov utrpel bodné zranenie, údajného páchateľa zadržali.

V tej istej milánskej štvrti pobodali aj fanúšika Newcastlu pred septembrovým zápasom anglického klubu s domácim AC.

O polnoci ho obkľúčila skupina siedmich až desiatich osôb a dvakrát ho bodli do ruky a raz do chrbta. So zraneniami skončil v nemocnici.