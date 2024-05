O Slováka sa zaujímajú dva veľkokluby. Ďalší oslavoval titul v exotickej krajine

Sepsi je momentálne na piatom mieste skupiny o titul, kým Farul je štvrtý. V prípade víťazstva by ešte mohol držať krok s tímami na druhom a treťom mieste, takto však na ne stráca už päť bodov a do konca ostávajú iba dve kolá.

Slovenskému útočníkovi po sezóne skončí zmluva so Sepsi, majiteľ klubu László Diószegi však verí, že ho hráč predĺži.

„Nevieme o ponukách pre Šafranka, keďže neprichádzajú cez klub, lebo mu čoskoro vyprší kontrakt. Chceme však predĺžiť zmluvy so všetkými hráčmi, ktorí sú v tejto situácii. Chceme priniesť aj nových hráčov, lebo máme veľmi úzky káder,“ uviedol Diószegi pre Sport.ro.

„Bol by som smutný, ak by nás opustil. Myslím si, že ani on nechce odísť a môžeme dospieť k dohode,“ dodal.