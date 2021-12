Po zotmení na ulicu nevychádza. Šafranko má v JAR troch hlavných trénerov

Ako vyzerali vaše Vianoce v Juhoafrickej republike?

Spravili sme si klasickú vianočnú večeru, po ktorej sme si nedávali darčeky, len sme oddychovali. Bolo to iné. Chýba nám sneh a mráz, momentálne je tu leto a asi tridsať stupňov. Viem, že veľa ľudí chodí v zime niekam do tepla, ale my by sme boli radšej doma.

Aj celková atmosféra je odlišná. U nás je to viac vianočné. Tu je len málokde vidieť ozdoby, sem-tam vianočné stromčeky v domoch. Nie je to také ako na Slovensku, kde ľudia tým žijú viac.

Patríte k pravoslávnym veriacim. Tí na Vianoce nejedia mäso. Ako vyzeral váš štedrovečerný stôl?

Tentoraz sme sa riadili zvyklosťami podľa manželky. Mali sme kapustnicu, rybu i šalát. S ingredienciami nebol vôbec problém.