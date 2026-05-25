Bobčekov tím sa odmieta zmieriť so zostupom v Poľsku. Stále bojuje proti odrátaniu bodov

Tomáš Bobček oslavuje gól
Tomáš Bobček oslavuje gól (Autor: X/PKO BP Ekstraklasa)
TASR|25. máj 2026 o 12:29
ShareTweet0

S piatimi bodmi navyše by sa v najvyššej súťaži zachránil.

Poľský futbalový klub Lechia Gdansk sa odmieta zmieriť so zostupom z Ekstraklasy. Vo vyhlásení na oficiálnej stránke pripomenul, že po započítaní piatich bodov, ktoré mu odobrali na začiatku sezóny, by skončil na 12. mieste a v tejto súvislosti stále prebieha odvolanie na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne.

Poľský futbalový zväz (PZPN) odpočítal Gdansku body pre problémy pri udeľovaní licencie, ktoré súviseli s neuhradenými financiami na adresu hráčov a členov realizačnému tímu.

Klub tvrdí, že dlhy pred začiatkom ročníka vyrovnal a sankciu považuje za nezákonnú. S piatimi bodmi navyše by sa v najvyššej súťaži zachránil, na „bezpečnú“ pätnástu priečku má trojbodové manko.

Famózny Slovák ovládol všetko, je anomáliou. Klub zažil katastrofu, on je jackpot
Súvisiaci článok
Famózny Slovák ovládol všetko, je anomáliou. Klub zažil katastrofu, on je jackpot

V drese poľského tímu odohral úspešnú sezónu slovenský útočník Tomáš Bobček, ktorý sa stal s 20 presnými zásahmi kráľom strelcov.

V záverečnom kole strelil oba góly Lechie pri prehre na trávniku posledného Termalica Nieciecza 2:3.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Tomáš Bobček oslavuje gól
    Tomáš Bobček oslavuje gól
    Bobčekov tím sa odmieta zmieriť so zostupom v Poľsku. Stále bojuje proti odrátaniu bodov
    dnes 12:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»Bobčekov tím sa odmieta zmieriť so zostupom v Poľsku. Stále bojuje proti odrátaniu bodov