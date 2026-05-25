Bobčekov tím sa odmieta zmieriť so zostupom v Poľsku. Stále bojuje proti odrátaniu bodov

Poľský futbalový klub Lechia Gdansk sa odmieta zmieriť so zostupom z Ekstraklasy. Vo vyhlásení na oficiálnej stránke pripomenul, že po započítaní piatich bodov, ktoré mu odobrali na začiatku sezóny, by skončil na 12. mieste a v tejto súvislosti stále prebieha odvolanie na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne.
Poľský futbalový zväz (PZPN) odpočítal Gdansku body pre problémy pri udeľovaní licencie, ktoré súviseli s neuhradenými financiami na adresu hráčov a členov realizačnému tímu.
Klub tvrdí, že dlhy pred začiatkom ročníka vyrovnal a sankciu považuje za nezákonnú. S piatimi bodmi navyše by sa v najvyššej súťaži zachránil, na „bezpečnú“ pätnástu priečku má trojbodové manko.
V drese poľského tímu odohral úspešnú sezónu slovenský útočník Tomáš Bobček, ktorý sa stal s 20 presnými zásahmi kráľom strelcov.
V záverečnom kole strelil oba góly Lechie pri prehre na trávniku posledného Termalica Nieciecza 2:3.