Vavro herne ožíva, komentátorom vyrazil dych. Sekulič ubránil Higuaína

Mladý Slovák sa však v Serie A nepresadil, po návrate z hosťovania v španielskej Huesce naskočil v aktuálnej sezóne do jediného stretnutia v lige i pohári.

Denis Vavro prestupoval v lete 2019 z FC Kodaň do Lazia Rím za 10 miliónov eur. Dánsky klub si mal okrem toho privyrobiť 1,5 milióna eur na bonusoch.

V januári tohto roku sa Vavro vrátil do FC Kodaň. Zatiaľ na hosťovanie, to sa po skončení sezóny môže zmeniť na trvalý prestup. Po úvodnom mesiaci sa zdá, že by mu tento krok mohol výrazne pomôcť.