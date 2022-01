Vavro nedohrá sezónu v Ríme. Vracia sa do známeho prostredia

KODAŇ. Slovenský futbalový obranca Denis Vavro sa vrátil do FC Kodaň.

Dánsky prvoligista sa dohodol s Laziom Rím na hosťovaní 25-ročného reprezentanta do konca tejto sezóny s opciou na trvalý prestup. Vavro v Kodani pôsobil od roku 2017 do roku 2019, keď odišiel do Lazia.

Medzitým hosťoval v španielskej Huesce, po návrate do Ríma v lete 2021 v tíme nehrával. V Kodani bude nosiť dres s číslom tri.