Muž zápasu, svetová rýchlosť. Mladý Slovák je čoraz drahší. Čo mu chýba?

Jeho výkon nezostal bez odozvy – podľa špecializovaného portálu Sofascore bol vyhlásený za muža zápasu a dostal najvyššiu známku zo všetkých hráčov: 8.1. Išlo o jeho najlepšie individuálne hodnotenie v tejto sezóne.
Leo Sauer v Heerenveene neponúkol iba dobré individuálne predstavenie. Naznačil, že Feyenoord má v rukách veľký talent – a zároveň hráča, od ktorého sa už oprávnene čaká viac než len prívlastky.
Slovenský futbalový útočník sa v 18. kole Eredivisie druhýkrát v sezóne zapísal medzi strelcov a výrazne prispel k remíze Feyenoordu Rotterdam na trávniku Heerenveenu 2:2.
Skóre otvoril už v 30. minúte, keď unikol domácej obrane a presadil sa z rýchleho protiútoku – presne spôsobom, ktorý definuje jeho silné stránky.
Rýchlosť, odvaha
Sauer patril k najaktívnejším hráčom na ihrisku. Nie náhodou. Podľa rôznych metrík patrí medzi troch najrýchlejších hráčov Eredivisie, no tentoraz nebol len bežcom na krídle. Bol hráčom, ktorý robil rozdiel.
Aj preto bol podľa Sofascore najlepším mužom zápasu – a aj preto sa jeho meno čoraz častejšie objavuje v analytických hodnoteniach.
V sezóne 2025/26 dostal Sauer pod vedením trénera Robina van Persieho plnú šancu v základnej zostave na pozícii ľavého krídla.
Odohral už 22 zápasov, z toho 19 ako hráč základnej zostavy. V Eredivisie skóroval dvakrát, tretí gól pridal v Európskej lige.
Patrí medzi najlepších driblérov Eredivisie.
Produktivita zatiaľ nezodpovedá jeho hernému vplyvu, no čísla pod povrchom hovoria jasnejšie.
Hodnota rastie
„S dvoma gólmi a dvoma asistenciami Sauer zatiaľ nenapĺňa očakávania z pohľadu produktivity. Dáta SciSports sú však k nemu veľmi priaznivé. Podľa týchto ukazovateľov sú v tejto sezóne v Eredivisie na krídlach lepší len štyria hráči,“ tvrdí Lars Leeftink z FootballTransfers.
Výkony mladého Slováka sa výrazne premietli aj do jeho trhovej hodnoty.
„To malo tiež vplyv na jeho odhadovanú transferovú hodnotu (ETV) podľa algoritmu FootballTransfers. Na začiatku tejto sezóny bola táto hodnota 8,2 milióna eur. Teraz, na začiatku nového roka, dosiahla 11,3 milióna eur. Feyenoord tak môže už teraz počítať so ziskom jedenásť miliónov eur v porovnaní s nákupnou cenou,“ dodal Leeftink.
Feyenoord získal Sauera zo Žiliny ako šestnásťročného za 235-tisíc eur. Dnes má zmluvu do leta 2028 a čoraz silnejšiu pozíciu v tíme.
Server Sofascore ho ocenil na sedem miliónov eur.
Veľký potenciál
„Sauer má zručnosť 59,7 bodu, ale jeho potenciál je 77,1, čo je oveľa viac ako u jeho konkurentov – Gaoussoua Diarru a Aymena Slitiho. Feyenoord by mohol v zime získať konkurenta, ale na to nemá peniaze, najmä ak by sa neuskutočnil prestup Quintena Timbera alebo Anisa Hadj Moussu,“ pokračuje Leeftink.
Záver jeho analýzy je výrečný:
„Inými slovami: zdá sa, že Sauer má na ľavom krídle zatiaľ voľnú cestu, aby bol a zostal stálym hráčom základnej zostavy počas druhej polovice sezóny, ďalej sa rozvíjal, stal sa produktívnejším a ešte viac zvýšil svoju hodnotu. Transfer alebo predĺženie zmluvy potom nebude pre Sauera vo Feyenoorde ďaleko,“ myslí si Leeftink.
Forma prišla neskôr
Začiatok sezóny bol pre Sauera skúškou trpezlivosti. V prvých šestnástich súťažných zápasoch neskóroval. Od 23. novembra sa však jeho strelecká forma zlepšila. V posledných šiestich súťažných zápasoch skóroval trikrát.
Sám priznáva, že vzorom mu je Igor Paixão, ktorý sa z Feyenoordu prepracoval až do Olympique Marseille. Francúzi ho v lete vykúpili za tridsať miliónov eur.
„Igor bol fantastický, ale musel si zvyknúť na mnoho vecí. Pamätám si, že keď prišiel, bol to plachý chlapec z Brazílie. Nehovoril po anglicky a celé dni trávil s juhoamerickými hráčmi. Jeho prvý rok nebol dobrý, ale potom bol neuveriteľný.
Hral brilantne a zrodila sa hviezda. Vyhlásili ho za najlepšieho hráča v Eredivisie, aj keď pre mňa bol najlepší Dávid Hancko,“ povedal Sauer.
Vo svojej prvej sezóne (2023/24) odohral v drese Feyenoordu 15 zápasov (303 minút) a dal dva góly. Vlani hosťoval v NAC Breda s bilanciou: 32 zápasov a sedem gólov. sauer
Ešte som neskončil
„Mám pocit, že vo Feyenoorde je toho ešte veľa, čo môžem získať. A na to sa sústredím. Mám zmluvu do roku 2028. Ešte som neskončil,“ zdôraznil v rozhovore pre Voetbal International.
Jeho prístup oceňuje aj tréner Robin van Persie:
„Leo je chlapec, z ktorého vyžaruje láska k futbalu. Vie si to spojiť s pracovitosťou.“
Feyenoord Rotterdam sa však ako tím trápi. V Eredivisie je síce na druhom mieste, no na PSV Eindhoven stráca až trinásť bodov. Z posledných jedenástich ligových zápasov vyhral iba dva a na víťazstvo čaká od 6. decembra.
Stabilita produktivity
Už v septembrovom zápase proti Nemecku Sauer naznačil, kam môže patriť. Obranca Dávid Hancko bol jeho výkonom nadšený, ale zároveň niečo naznačil.
„Z Lea som bol unesený. Môžeme mu vyčítať, že nemal za prvý polčas bilanciu 2+1, ale keď sa pozriem na jeho ofenzívny výkon, tak možno na prstoch jednej ruky by som zrátal podobné výkony v ére samostatnosti.“
Sauer v decembri dovŕšil dvadsiatku, už nie je tínedžer. Nároky na jeho osobu sa budú zvyšovať. Odkaz je jasný: talent a výkony nestačia. Ak má byť hráčom európskej triedy, musí k nim pravidelne pridávať efektivitu a produktivitu. Mužom zápasu už bol. Teraz musí dokázať, že to nebola výnimka.