Žilina trafila brankársky jackpot, láme klubové rekordy a severania rátajú

Ľubomír Belko odchádza do Nórska nielen ako ďalší export slovenskej ligy, ale ako rekordný transfer MŠK Žilina na brankárskom poste a potenciálne aj najdrahší hráč v dejinách Vikingu Stavanger.
Dvadsaťtriročný brankár prestúpil do Viking FK, úradujúceho nórskeho majstra, s ktorým podpísal kontrakt do roku 2029. A hoci sa oficiálne sumy neobjavili, Nóri hovoria pomerne otvorene.
„Viking zaplatil – pokiaľ vieme – okolo 10 miliónov nórskych korún. V prepočte na eurá je to približne 850- až 900-tisíc eur,“ uviedol pre sportnet nórsky novinár Kjetil Flygind z denníka Aftenbladet.
Zároveň však dodal, že ide len o základ. „Myslím si, že celková suma a hodnota je vyššia.“
Podľa informácií Sportnetu sa prestup spolu s bonusmi môže vyšplhať až na 1,5 milióna eur.
Najdrahší brankár v dejinách MŠK Žilina
„Áno. V celkovej hodnote prevodu by malo ísť o túto sumu,“ potvrdil Flygind.
Ak sa bonusové podmienky naplnia, Belko sa stane najdrahším hráčom v histórii Vikingu Stavanger. A to už nie je detail – to je klubový míľnik.
Z pohľadu Žiliny ide o bezprecedentný obchod, minimálne v brankárskom segmente.
„Ani Dúbravka, Mucha či Kuciak sa vtedajšími prestupovými sumami nemohli priblížiť k hodnote tohto prestupu,“ vysvetlil športový riaditeľ Karol Belaník.
Čísla hovoria jasne:
• Martin Dúbravka odišiel v roku 2014 do Esbjergu fB za približne 100-tisíc eur,
• Ján Mucha prestúpil v roku 2005 do Legie Varšava za asi 50-tisíc eur,
• Dušan Kuciak zamieril v roku 2008 do FC Vaslui za približne 800-tisíc eur.
Len Greif je zatiaľ vyššie
Belko ich všetkých preskočil – a to ešte nemusí byť konečná.
Slovenské kluby už urobili spolu viac ako tri desiatky prestupov aspoň v hodnote milióna eur smerom von, ale na brankárskom poste je to výnimka.
Historicky najdrahším prestupom slovenského brankára zo slovenskej ligy smerom von zostáva Dominik Greif, ktorý v roku 2021 prestúpil zo Slovana Bratislava do RCD Mallorca za približne 2,5 milióna eur.
Belko sa týmto transferom zaradil hneď za neho, pričom má otvorené dvere k tomu, aby ho v budúcnosti ešte prekonal.
Najdrahšie prestupy – slovenskí brankári
1. Martin Dúbravka (Sparta Praha – Newcastle United, 2018): 6 miliónov eur
2. Dominik Greif (RCD Mallorca – Lyon, 2025): 4 – 5,5 milióna eur
3. Dominik Greif (Slovan – RCD Mallorca, 2021): 2,5 milióna eur
4. Ľubomír Belko (Žilina – Viking FK, 2026): 1 – 1,5 milióna eur
5. Adam Jakubech (Trnava – OSC Lille, 2017): 1 milión eur.
„Samozrejme, sú tam aj ďalšie bonusy, ktoré keď sa naplnia, môže ísť o významnú sumu. K tomu máme stanovené aj percentá z ďalšieho predaja,“ priznal Belaník.
Inými slovami: Žilina nepredala len brankára, ale aj potenciálny budúci výnos.
Nórsko už nie je exotika, ale adresa
Prestíž nórskeho futbalu v posledných rokoch prudko rastie. Erling Haaland je len najviditeľnejšou tvárou tohto trendu.
Nórsky národný tím si suverénne vybojoval postup na majstrovstvá sveta, keď dvakrát zdolal Taliansko rozdielom triedy.
Na klubovej úrovni zaujal FK Bodø/Glimt, ktorý v Lige majstrov dokázal zdolať Manchester City aj Atlético Madrid a postúpil medzi 24 najlepších tímov súťaže.
Práve Viking FK však Bodø/Glimt zosadil z majstrovského trónu – a Belko prichádza do klubu, ktorý momentálne udáva tón.
Brankár s číslami skúseného
V Žiline bol Belko brankárskou jednotkou štyri sezóny. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte 125 zápasov, čo je na 23-ročného hráča výnimočná bilancia.
„Mať toľko odchytaných zápasov v mojom veku je výborné číslo. Verím, že týmto krokom budem napredovať a posúvať sa v mojej kariére,“ uviedol Belko.
Ako svoje silné stránky pomenoval moderné brankárske prvky:
„Mojou silnou zbraňou je rozohrávka, na ktorej pracujem dlhé roky. Myslím, že som dobrý aj na čiare a zlepšiť by som sa chcel v centroch a v situáciách jeden na jedného.“
Žilina nechcela blokovať
Zaujímavosťou je, že ponuky neprišli vtedy, keď ich klub čakal.
„Už po letnom EURO U21 sme očakávali, že by mohli prísť ponuky, no paradoxne neprišlo nič konkrétne. Nóri sa ozvali až teraz,“ vysvetlil Belaník.
Rozhodujúci bol aj ľudský rozmer.
„Od začiatku sme mali vzájomný prísľub, že v prípade zaujímavej ponuky budeme rokovať. A ani ľudsky by sme mu túto možnosť teraz nedokázali zablokovať,“ dodal.