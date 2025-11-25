Weissovi nepomôžu ani básničky v arménčine. Návrat kapitána Slovanu pomôže, tvrdia experti

BRATISLAVA. Futbalisti bratislavského Slovana majú pred sebou štvrtý duel v pohárovej Európe. Slovenský šampión vyzve v ligovej fáze Konferenčnej ligy na Tehelnom poli španielsky klub Rayo Vallecano na obrazovkách televízie JOJ Plus (18.45h).
„Favorit je jasný, ale predpokladám, že sa Slovan vyhecuje," myslí si v podcaste Futbalent odchovanec belasých MARIÁN ZEMAN.
„V takýchto zápasoch Slovan môže bodovať, keď je mužstvo bojovne naladené a na ihrisku to aj ukáže," tvrdí v podcaste Futbalnet bývalý slovenský reprezentant ĽUBOMÍR MORAVČÍK.
Rayo Vallecano. Tím, ktorému patrí šiesta priečka v ligovej fáze Konferenčnej ligy so ziskom siedmich bodov. V španielskej lige v tomto ročníku remizoval napríklad s Realom Madrid (0:0), remíza s Barcelonou (1:1), výhra nad Realom Sociedad (1:0). Čo vravíte na kvalitu súpera, ktorého vyzve Slovan?
M.Z.: Je to tím, ktorý je vo forme. V španielskej lige začal zle. Motal sa dole, no zrazu začal dostávať oveľa menej gólov. Výnimkou je len zápas s Villarealom, kde prehral 0:4. Pozrel som si ten zápas. Do 50. minúty to bol vyrovnaný duel. Vallecano aj pri otočke s Lech Poznaň z 0:2 na 3:2 už v prvom polčase dominovalo. Dostalo góly z ničoho, ale aj tak bolo celý zápas lepší.
Jeho hráči vedia kontrolovať loptu, vedia, proti komu hrajú. Sú nepríjemní proti silným súperom. Kopú, hrajú, ako takí ostrovní futbalisti. Keď čelia slabším súperom, hrajú typický španielsky futbal na veľa prihrávok. Favorit je jasný, ale predpokladám, že sa Slovan vyhecuje. Vo všetkých veľkých zápasoch, ktoré doteraz Slovan zvládol, mal za sebou dvanásteho hráča na tribúne.
Verme, že ich fanúšikovia aj teraz vyhecujú, pretože v tom momente Slovan vie hrať futbal. V tejto sezóne mi príde, že sa hráči nevedia dostať na vlnu eufórie. Niekedy si fanúšikovia myslia, že hráčom sa nechce, ale tomu neverím. Je jedno, že to je Konferenčná liga. Zápas jednoducho nevychádza a nevedia sa dostať na správnu vlnu.
VIDEO: Podcast Futbalnet pred zápasom Slovan - Rayo Vallecano v KL
Ľ.M.: Vallecano je mužstvo, ktoré hrá dlhodobo španielsku ligu. Sú tam hráči, ktorí majú skúsenosti s jednou z najlepších líg sveta. Výsledky, ako sú remízy s Barcelonou či Realom Madrid, neveštia nič dobré. Slovan nemôže inkasovať v úvode po nejakej zbytočnej chybe.
Slovan je typologicky mužstvo na protiútoky. Tigran Barseghjan by vedel ujsť do nejakého protiútoku a tam vidím šancu na dobrý výsledok. Základ je neinkasovať a snažiť sa pohroziť z brejku alebo štandardnej situácie.
Slovan prehral v Konferenčnej lige doposiaľ všetky tri zápasy, naposledy v Tampere s fínskym majstrom KuPS Kuopio. Čo sa tam podľa vás stalo?
M.Z.: Počas zápasu Slovan upadol do stavu, že si každý plnil svoju prácu, ale nikto nerobil nič navyše. Nebolo to o tom, že by sa hráčom nechcelo, ale mám pocit, že tam nie je život, energia získať loptu. Slovanu to chýba aj v lige. Akoby sa hráči vždy spoliehali na niekoho iného. Obrana tento rok pokrivkáva, pribudli v nej chyby.
V strede poľa chýba organizátor. Sú tam hráči, ktorí nevedia diktovať tempo zápasu. Spoliehajú sa na to, že sa niečo spraví individuálne vpredu. Že niečo vymyslí Tigran Barseghjan alebo Vlado Weiss, keď sa teraz vráti. Ale nie. Tí hráči musia ísť do zápasu ako kolektív, hrať súdržne, namotivovať sa a zničiť súpera.
Ľ.M.: Slovan odohral najlepší zápas so Štrasburgom. Bohužiaľ, nebol za to bodovo odmenený. Ak by uhral bod, možno by s Kuopiom odohral iný zápas. Ten tlak je zrazu iný, máte aspoň bod. No vytvárajú si na seba tlak. Hráči Kuopia behali jak blázni a ubehali Slovan. Neboli extrémne lepší, ale mali väčšiu vôlu.
Slovan musí dať do toho niečo viac. Aj v slovenskej lige. Napríklad väčšiu energiu s tým, že si povedia, že nás dnes nikto nepredbehne, nikto nás nepretlačí. Tiež som hral v ligovej súťaži, v ktorej dominoval jeden tím – Celtic Glasgow. Keď sme ale chceli zlomiť tie horšie tímy, tak sme museli makať od prvej minúty. Keď sme im dali do 20. minúty dva góly, tak sme vyhrali 6:0. Keby sme ale vyčkávali do nejakej 45. minúty, pričom by nám dali ešte nejaký gól, tak by bolo zle.
Na Slovane mi v tejto sezóne chýba energia a fyzická sila. Zastal by som sa v tomto aj trénera Vlada Weissa. Kouč môže búchať po stenách, robiť tam aj kotrmelce, hovoriť básničky v angličtine či arménčine, ale keď ten hráč nepresvedčí sám seba, že sa chce snažiť, tak môže tréner rozprávať čo chce.
Pred každým zápasom v Škótsku som si povedal, že môžem hrať akokoľvek zle, ale musím na trávniku nechať srdce. Robil som kĺzačky, zrážal som sa s tými Škótmi a tí diváci ti odpustia všetko na svete. Hráči Slovana musia začať sami od seba. Divák ocení, keď na ihrisku spravia všetko, lajdáckosť tam nesmie byť.
Fanúšikovia jasne a hlasne v ligovom zápase s Komárnom ukázali svoj odkaz. Tréner s kapitánom jasne povedali, že si to nezaslúžia a je to neprípustné. Ako to vnímate?
M.Z.: Bol som aj rád, že fanúšikovia takto zareagovali. Vyčítať im, že to prehnali...keď som hral v Grécku, tak sa tam prevracali autá na strechu. Fanúšikovia si povedia svoj názor, ale aj to, ako zareagovalo následne mužstvo. Nešlo sa poďakovať, tak čo, zakývali im od polky a išli do kabíny. Utrase sa to.
Fanúšikovia ale jasne povedali, že chlapci, ale už začnite hrať. Z oboch strán to bola za mňa dobrá reakcia. Nič sa neprehnalo, nič sa nerozmlátilo. Keď hráči začnú makať, tak im odpustia. Prvý môže byť Barseghjan. Keď bude jazdiť, obchádzať súperov, tak sa vráti do formy.
Ľ.M.: Raz som bol do jednej v noci na štadióne Celticu, keď som sa bál ísť domov. Prehrali sme doma v škótskom pohári s druholigovým mužstvo. Tisíc ľudí nás tam čakalo, tak som radšej čakal do jednej ráno, kým všetci odišli. Futbal je o emóciach. Hral som v kluboch, kde som si nemohol dovoliť nebehať alebo nebojovať. Hneď by ma poslali preč.
Divák ma právo kritizovať svoj tím, keď mužstvo nehrá s takým nasadením. Keď hráči nedajú do toho srdiečko a náboj, tak divák sa samozrejme hnevá. Vezmite, že by prestali chodiť na futbal. Koho by bavilo hrať pred tisíc ľudmi? Nemajú veľa času, aby sa takto zahrávali s divákmi. Je na hráčoch, aby ukázali charakter.
Trest v pohárovej Európe sa skončil kapitánovi Slovana Vladimírovi Weissovi juniorovi. Môže byť jeho návrat pozitívny impulz pre Slovan?
M.Z.: Určite. On má zasa ten problém, že svoje emócie musí krotiť, ovládať ich. Musí vedieť, do akej mieri pomáha mužstvu a do akej mieri to ide na úkor mužstva. Pozrite sa na derby v Trnave. Jeden faul Spartaka za druhým, ale Slovan to ustál. Zbytočne to neoplácal. Keď Weiss príde a bude hecovať, tak bude plus. Keď nastúpi, tak to určite odbehá. Bude chcieť každú loptu.
Nesmie však nejakou mierou uškodiť tímu. Svojím správaním by mohol dostať zo spoluhráčov, aby išli všetci na sto percent. Ak mu to vyjde a bude hrať dobre, tak by mohol pomôcť. To, že nedáva góly a asistencie je pre mňa prekvapivé, ale musí to vynahradiť tou emóciou.
Ľ.M.: Stále je jeden z kľúčových hráčov Slovana. Rád by som ho videl hrať proti Vallecanu to, čo vie, aby ukázal svoju kvalitu. Rád by som videl hrať Roba Maka. Radiť trénerovi Vladovi Weissovi do zostavy nie je jednoduché, ale určite by som hral na dobrú defenzívu na 0:0. Nedať im čas na kombinácie.
V takýchto zápasoch Slovan môže bodovať, keď je mužstvo bojovne naladené a na ihrisku to aj ukáže. Rozprávať niečo v kabíne a potom prehrať prvý súboj je zle. Pre Slovan je to ideálna možnosť ukázať svoju bojovnosť.