Moravčík: Slovensko nemá plán B. Faško patrí do reprezentácie, Pekarík už nie

Na snímke sprava tréner Slovenska Francesco Calzona a asistent trénera Marek Hamšík.
Na snímke sprava tréner Slovenska Francesco Calzona a asistent trénera Marek Hamšík. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|21. nov 2025 o 11:00
ShareTweet2

Bývalí slovenskí reprezentanti hodnotia kvalifikáciu na MS vo futbale 2026.

Slovenská futbalová reprezentácia obsadila v kvalifikačnej skupine na budúcoročný svetový šampionát druhé miesto, a to znamená, že sa o postup na prestížny turnaj pobije v baráži s Kosovom a v prípade postupu cez tohto súpera vyzve vo finále lepšieho z dvojice Turecko a Rumunsko.

O účinkovaní slovenských reprezentantov v kvalifikácii sme sa porozprávali v podcaste Futbalnet s bývalými spoluhráčmi zo slovenskej futbalovej reprezentácie MARIÁNOM ZEMANOM a ĽUBOMÍROM MORAVČÍKOM.

Ako hodnotíte prehru Slovenska v závere kvalifikácie s Nemeckom 0:6?

M.Z.: Zápasy proti Nemecku boli dva protipóly. V prvom zápase nám všetko vyšlo, sadol nám systém. Slovo podcenili je asi tvrdé, ale Nemci to trochu podcenili. Chceli hrať svoju hru, no v zápase v Bratislave hrali oveľa pomalšie, dlho držali loptu v rozohrávke, umožnili nám rozostaviť sa a hrať náš pressing.

V Nemecku to bolo tornádo. Všetko robili tak rýchlo, že sme nestihli pripraviť náš systém. Mali sme veľké diery medzi stredovou a obrannou líniou. Tým, že napádalo šesť hráčov, tak tam vznikala diera.

Naši vrchní hráči išli o úroveň nižšie. Spadli možno o päť, šesť metrov dozadu. Už sa to potom valilo. Keď sa rozbehnú Nemci, tak sa nedajú zastaviť.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Futbalnet s Mariánom Zemanom a Ľubomírom Moravčíkom

Ľ.M.: Tiež si myslím, že Nemci prvý zápas trochu podcenili. Keď si vezmeme štatistiky, v našom domácom zápase to bolo 50 na 50. V tom zápase hrali všetky momenty v náš prospech. Nemci nejaké šance zahodili.

V reprezentácii mi chýba plán B. Keď nevychádza plán A, tak by mali mať pripravení plán B.

Čakal som, že budeme hrať skôr defenzívnejšie, na 0:0 a hrať na jedinú šancu v zápase. Chceli sme robiť to, čo doma, no Nemci boli doma rozbehnutí. Niekedy by sme mali mať pripravení plán B. Chýbal mi tam obranca navyše. Reakcia v polčase už bola neskorá. 

Na poste pravého obrancu sa opäť musel trápiť Norbert Gyömbér. V závere dostal príležitosť na trávniku aj 39-ročný Peter Pekarík. Opäť sa rieši, čo sa deje na pravej strane obrany. Môže nastať do marcovej baráže zmena na tomto poste?

M.Z.: Priznám sa, že som Gyömbérov zástanca. Keď ho tréner postaví na pravú obranu, tak klobúk dolu za to, ako to tam zvláda. Defenzívne hrá dobre. Ale o štyri mesiace nebude nič iné. Ani nemôže byť.

Neverím, že keď sme mali toľko možností na to, aby sme tam niečo skúšali, že sa niečo cez zimnú prestávku zmení.

Ľ.M.: Myslím si, že volať Pekaríka do reprezentácie ako hráča je trocha pritiahnuté za vlasy. Mohol sa do nej radšej zapojiť ako Hamšík a byť tam skôr ako podpora.

Prišlo mi to, že si len išiel zahrať svoj posledný zápas. Ako turista. Tak to žiaľ vyzerá. Systém 4-3-3 máme zaužívaní. Tréneri by mali mať záložný plán, napríklad na 3-4-3.

Stále máte troch útočníkov. Krajní hráči sa však budú len viac zasúvať. Musíme napríklad vedieť zložiť zostavu tak, aby sa do nej zmestili naši najlepší hráči.

Poviem príklad. V česko-slovenskej reprezentácii sme hrali kvalifikáciu na MS v rozostavení 4-4-2. Prišli však Ivo Knoflíček s Lubošom Kubíkom a pán tréner Vengloš zmenil systém na 5-3-2. Nechcel vyhodiť zo zostavy Jozefa Chovanca, keďže prišiel Ján Kocian.

Nechcel vyhodiť ani Františka Straku, a tak sme hrali na troch stopérov a Chovanec sa posunul do stredu, pričom Ivan Hašek išiel zo stredu na pravého obrancu. Tréneri majú v dostatok času, aby boli v tomto smere kreatívnejší.

Neočakávalo sa, že tréner Francesco Calzona spraví veľké zmeny v nominácii. Nedostali sa do nej pre rôzne dôvody napríklad Dominik Greif, Michal Faško či Aleksandar Čavrič. Nie je v tomto smere tréner príliš konzervatívny? Lamentuje, že má úzky káder, ale stále točí tých istých hráčov.

Ľ.M.: Napríklad Pekarík je v reprezentácii už zbytočne. Namiesto neho tam môže byť práve Faško. Má formu. Je to výborný hráč. Typologicky je možno ako Bénes, ale je to hráč, ktorý v našej lige vyniká. Prečo by som tam bral Pekaríka? Možno by ten Faško ukázal niečo v tréningu. Zaslúži si to. Je to trocha ignorácia našej súťaže.

Pozrite sa na trénera Jána Kozáka staršieho. Povolával Viktora Pečovského zo Žiliny. Hral výborne. Bol kamienok v mozaike, ktorý pasoval. Keď Faško ukazuje kvalitu, tak mu treba ukázať rešpekt. V tomto smere je Calzona až príliš konzervatívny. Stále sa spolieha na tých istých hráčov. Faško patrí do reprezentácie. 

Slovensko vyzve v prvom barážovom zápase Kosovo. Čo očakávate od tohto duelu?

M.Z.: Myslel som si, že majú ako my nejaké dve, tri hviezdy, ale nie, ich zostava má vyrovnanú kvalitu. Výsledky v skupine vravia za všetko. Ale fakt, že hráme doma, je pre nás najdôležitejší. 

Ľ.M.: Kosovo má viacero hráčov z nemeckej, španielskej a talianskej ligy. Zápasy v týchto súťažiach vás na tú kvalifikáciu pripravujú. Nechcem povedať, že sú favoriti, ale ak sa pozriem na to, v akých ligách hrajú, tak sú na tom lepšie. Nemyslíme si, že príde nejaké malé Kosovo. Bude to veľmi náročný zápas. 

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Toni Kroos po poslednom zápase v drese nemeckej reprezentácie.
Toni Kroos po poslednom zápase v drese nemeckej reprezentácie.
Kroos sa dočká ďalšej pocty. Dostane najvyššie federálne vyznamenanie Nemecka
dnes 11:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Moravčík: Slovensko nemá plán B. Faško patrí do reprezentácie, Pekarík už nie