Moravčík: Slovensko nemá plán B. Faško patrí do reprezentácie, Pekarík už nie

Slovenská futbalová reprezentácia obsadila v kvalifikačnej skupine na budúcoročný svetový šampionát druhé miesto, a to znamená, že sa o postup na prestížny turnaj pobije v baráži s Kosovom a v prípade postupu cez tohto súpera vyzve vo finále lepšieho z dvojice Turecko a Rumunsko.
O účinkovaní slovenských reprezentantov v kvalifikácii sme sa porozprávali v podcaste Futbalnet s bývalými spoluhráčmi zo slovenskej futbalovej reprezentácie MARIÁNOM ZEMANOM a ĽUBOMÍROM MORAVČÍKOM.
Ako hodnotíte prehru Slovenska v závere kvalifikácie s Nemeckom 0:6?
M.Z.: Zápasy proti Nemecku boli dva protipóly. V prvom zápase nám všetko vyšlo, sadol nám systém. Slovo podcenili je asi tvrdé, ale Nemci to trochu podcenili. Chceli hrať svoju hru, no v zápase v Bratislave hrali oveľa pomalšie, dlho držali loptu v rozohrávke, umožnili nám rozostaviť sa a hrať náš pressing.
V Nemecku to bolo tornádo. Všetko robili tak rýchlo, že sme nestihli pripraviť náš systém. Mali sme veľké diery medzi stredovou a obrannou líniou. Tým, že napádalo šesť hráčov, tak tam vznikala diera.
Naši vrchní hráči išli o úroveň nižšie. Spadli možno o päť, šesť metrov dozadu. Už sa to potom valilo. Keď sa rozbehnú Nemci, tak sa nedajú zastaviť.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Futbalnet s Mariánom Zemanom a Ľubomírom Moravčíkom
Ľ.M.: Tiež si myslím, že Nemci prvý zápas trochu podcenili. Keď si vezmeme štatistiky, v našom domácom zápase to bolo 50 na 50. V tom zápase hrali všetky momenty v náš prospech. Nemci nejaké šance zahodili.
V reprezentácii mi chýba plán B. Keď nevychádza plán A, tak by mali mať pripravení plán B.
Čakal som, že budeme hrať skôr defenzívnejšie, na 0:0 a hrať na jedinú šancu v zápase. Chceli sme robiť to, čo doma, no Nemci boli doma rozbehnutí. Niekedy by sme mali mať pripravení plán B. Chýbal mi tam obranca navyše. Reakcia v polčase už bola neskorá.
Na poste pravého obrancu sa opäť musel trápiť Norbert Gyömbér. V závere dostal príležitosť na trávniku aj 39-ročný Peter Pekarík. Opäť sa rieši, čo sa deje na pravej strane obrany. Môže nastať do marcovej baráže zmena na tomto poste?
M.Z.: Priznám sa, že som Gyömbérov zástanca. Keď ho tréner postaví na pravú obranu, tak klobúk dolu za to, ako to tam zvláda. Defenzívne hrá dobre. Ale o štyri mesiace nebude nič iné. Ani nemôže byť.
Neverím, že keď sme mali toľko možností na to, aby sme tam niečo skúšali, že sa niečo cez zimnú prestávku zmení.
Ľ.M.: Myslím si, že volať Pekaríka do reprezentácie ako hráča je trocha pritiahnuté za vlasy. Mohol sa do nej radšej zapojiť ako Hamšík a byť tam skôr ako podpora.
Prišlo mi to, že si len išiel zahrať svoj posledný zápas. Ako turista. Tak to žiaľ vyzerá. Systém 4-3-3 máme zaužívaní. Tréneri by mali mať záložný plán, napríklad na 3-4-3.
Stále máte troch útočníkov. Krajní hráči sa však budú len viac zasúvať. Musíme napríklad vedieť zložiť zostavu tak, aby sa do nej zmestili naši najlepší hráči.
Poviem príklad. V česko-slovenskej reprezentácii sme hrali kvalifikáciu na MS v rozostavení 4-4-2. Prišli však Ivo Knoflíček s Lubošom Kubíkom a pán tréner Vengloš zmenil systém na 5-3-2. Nechcel vyhodiť zo zostavy Jozefa Chovanca, keďže prišiel Ján Kocian.
Nechcel vyhodiť ani Františka Straku, a tak sme hrali na troch stopérov a Chovanec sa posunul do stredu, pričom Ivan Hašek išiel zo stredu na pravého obrancu. Tréneri majú v dostatok času, aby boli v tomto smere kreatívnejší.
Neočakávalo sa, že tréner Francesco Calzona spraví veľké zmeny v nominácii. Nedostali sa do nej pre rôzne dôvody napríklad Dominik Greif, Michal Faško či Aleksandar Čavrič. Nie je v tomto smere tréner príliš konzervatívny? Lamentuje, že má úzky káder, ale stále točí tých istých hráčov.
Ľ.M.: Napríklad Pekarík je v reprezentácii už zbytočne. Namiesto neho tam môže byť práve Faško. Má formu. Je to výborný hráč. Typologicky je možno ako Bénes, ale je to hráč, ktorý v našej lige vyniká. Prečo by som tam bral Pekaríka? Možno by ten Faško ukázal niečo v tréningu. Zaslúži si to. Je to trocha ignorácia našej súťaže.
Pozrite sa na trénera Jána Kozáka staršieho. Povolával Viktora Pečovského zo Žiliny. Hral výborne. Bol kamienok v mozaike, ktorý pasoval. Keď Faško ukazuje kvalitu, tak mu treba ukázať rešpekt. V tomto smere je Calzona až príliš konzervatívny. Stále sa spolieha na tých istých hráčov. Faško patrí do reprezentácie.
Slovensko vyzve v prvom barážovom zápase Kosovo. Čo očakávate od tohto duelu?
M.Z.: Myslel som si, že majú ako my nejaké dve, tri hviezdy, ale nie, ich zostava má vyrovnanú kvalitu. Výsledky v skupine vravia za všetko. Ale fakt, že hráme doma, je pre nás najdôležitejší.
Ľ.M.: Kosovo má viacero hráčov z nemeckej, španielskej a talianskej ligy. Zápasy v týchto súťažiach vás na tú kvalifikáciu pripravujú. Nechcem povedať, že sú favoriti, ale ak sa pozriem na to, v akých ligách hrajú, tak sú na tom lepšie. Nemyslíme si, že príde nejaké malé Kosovo. Bude to veľmi náročný zápas.