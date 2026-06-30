Fati po hosťovaní opúšťa Barcelonu natrvalo, Monako využilo klauzulu na prestup

Klub AS Monaco oznámil podpis španielskeho futbalistu Ansu Fatiho.
Siedmy tím uplynulého ročníka francúzskej Ligue 1 aktivoval klauzulu na trvalý prestup po tom, čo odchovanec FC Barcelona absolvoval v Monaku sezónu 2025/2026 na hosťovaní.
Fati podpísal zmluvu do roku 2030. Podľa agentúry AFP Monaco za neho zaplatilo 11 miliónov eur. Katalánsky veľkoklub však získa percentá z prípadného budúceho predaja.
Vývoj mladého talentu brzdili viaceré zranenia v drese „Blaugranas“, kde debutoval ako 16-ročný so slávnym číslom 10 na drese, ktoré zdedil po Lionelovi Messim. Za A-tím Barcelony odohral 86 zápasov a strelil 22 gólov.
Odchovanec La Masie bol na hosťovaní aj v anglickom Brightone. V uplynulej sezóne nastúpil v tíme majstra Ligue 1 zo sezóny 2016/2017 na 30 stretnutí, v ktorých zaznamenal 12 presných zásahov a stal sa druhým najlepším strelcom mužstva.