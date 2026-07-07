Bývalý tréner Chelsea má nový angažmán. V priebehu roka povedie už tretí klub

Liam Rosenior
Liam Rosenior (Autor: TASR/AP)
TASR|7. júl 2026 o 13:15
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Vracia sa do francúzskej ligy.

Liam Rosenior sa stal novým trénerom francúzskeho futbalového klubu FC Paríž. Angličan podpísal s nováčikom uplynulého ročníka Ligue 1 dvojročný kontrakt.

Pre 41-ročného Roseniora pôjde už o tretí tím za rok. Sezónu začal taktiež v Ligue 1 v Štrasburgu, no následne koučoval Chelsea v rodnom Anglicku. Na lavičke „Blues“ však nevydržal ani štyri mesiace.

„Vo veku 41 rokov má dostatok skúseností na najvyššom leveli. Rýchlo sa etabloval ako jeden z najsľubnejších koučov svojej generácie,“ citovala vyhlásenie klubu agentúra AFP.

Radosť z angažovania Roseniora má aj rodina Arnaultovcov, ktorá vlastní 11. klub uplynulej sezóny najvyššej francúzskej súťaže.

„Moja rodina a ja sme radi, že môžeme Liama ​​privítať v našom klube a vidieť ho späť v našej lige tu vo Francúzsku. Vždy na mňa robila dojem jeho herná filozofia a to, čo vybudoval so svojimi tímami, ktoré často tvoria mladí hráči,“ povedal po podpise Antoine Arnault.

Na pozícii hlavného kormidelníka nahradí Antoina Kombouareho, ktorý prišiel do klubu vo februári a pripísal si aj triumfy nad AS Monaco či nad mestským rivalom Parížom Saint-Germain.

Ligue 1

    Liam Rosenior
    Liam Rosenior
    Bývalý tréner Chelsea má nový angažmán. V priebehu roka povedie už tretí klub
    dnes 13:15
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