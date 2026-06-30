Marseille ukončilo spoluprácu s francúzskym trénerom už po štyroch mesiacoch

Habib Beye
Habib Beye (Autor: SITA/AP)
TASR|30. jún 2026 o 21:29
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Nesplnil cieľ kvalifikovať sa do Ligy majstrov.

Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille oznámil ukončenie spolupráce s trénerom Habibom Beyem.

Štyridsaťosemročný Francúz nesplnil cieľ, s ktorým do tímu prichádzal, a to kvalifikovať sa do Ligy majstrov v budúcej sezóne.

Beye, bývalý hráč a kapitán Marseille, prišiel na Stade Velodrome v polovici februára po odchode Roberta De Zerbiho.

Francúzsky kormidelník počas svojho pôsobenia na lavičke víťazov Ligy majstrov zo sezóny 1992/1993 bodoval naplno v piatich dueloch, v dvoch remizoval a päťkrát prehral. Jeho zverenci obsadili v uplynulom ročníku Ligue 1 piate miesto, ktoré garantuje účasť v Európskej lige.

Podľa agentúry AFP by sa jeho nástupcom mal stať Bruno Genesio, ktorý nedávno opustil pozíciu kouča v Lille.

Trénerskú debatu v Marseille pozastavili začiatkom júna sankcie Európskej futbalovej únie (UEFA) za opakované nesplnenie finančných cieľov v rámci pravidiel finančnej udržateľnosti.

Ligue 1

    Habib Beye
    Habib Beye
    Marseille ukončilo spoluprácu s francúzskym trénerom už po štyroch mesiacoch
    dnes 21:29
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