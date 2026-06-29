Mladý útočník sa dohodol s PSG na päťročnej zmluve. Lipsko ešte musí odsúhlasiť prestupovú sumu

Futbalista Yan Diomande sa údajne rozhodol odísť z RB Lipsko do Paríža St. Germain.
Devätnásťročný útočník z Pobrežia Slonoviny sa podľa televíznej spoločnosti Sky a RMC dohodol na päťročnej zmluve s víťazom Ligy majstrov.
Zdroj uvádza, že aby sa prestup uskutočnil po prebiehajúcich majstrovstvách sveta, PSG sa musí ešte dohodnúť s Lipskom na prestupovej sume.
Podľa správ agentúry DPA už oba kluby rokujú. O Diomandeho prejavil záujem aj Liverpool, Lipsko údajne odmietlo ponuku „The Reds“ vo výške 100 miliónov libier.
Diomande má v Lipsku zmluvu do roku 2030 a v jeho zmluve nie je žiadna výkupná klauzula.
Nemecký klub ho získal len pred rokom zo španielskeho druholigového klubu CD Leganes za 20 miliónov libier.