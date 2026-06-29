Mladý útočník sa dohodol s PSG na päťročnej zmluve. Lipsko ešte musí odsúhlasiť prestupovú sumu

Yan Diomande z Lipska (uprostred) bojuje o loptu s Ericom Smithom zo St. Pauli (vpravo)
Yan Diomande z Lipska (uprostred) bojuje o loptu s Ericom Smithom zo St. Pauli (vpravo) (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|29. jún 2026 o 08:00
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Lipsko získalo Diomandeho pred rokom za 20 miliónov libier, teraz ho predá za niekoľkonásobne vyššiu sumu.

Futbalista Yan Diomande sa údajne rozhodol odísť z RB Lipsko do Paríža St. Germain.

Devätnásťročný útočník z Pobrežia Slonoviny sa podľa televíznej spoločnosti Sky a RMC dohodol na päťročnej zmluve s víťazom Ligy majstrov.

Zdroj uvádza, že aby sa prestup uskutočnil po prebiehajúcich majstrovstvách sveta, PSG sa musí ešte dohodnúť s Lipskom na prestupovej sume.

Podľa správ agentúry DPA už oba kluby rokujú. O Diomandeho prejavil záujem aj Liverpool, Lipsko údajne odmietlo ponuku „The Reds“ vo výške 100 miliónov libier.

Diomande má v Lipsku zmluvu do roku 2030 a v jeho zmluve nie je žiadna výkupná klauzula.

Nemecký klub ho získal len pred rokom zo španielskeho druholigového klubu CD Leganes za 20 miliónov libier.

Ligue 1

    Yan Diomande z Lipska (uprostred) bojuje o loptu s Ericom Smithom zo St. Pauli (vpravo)
    Yan Diomande z Lipska (uprostred) bojuje o loptu s Ericom Smithom zo St. Pauli (vpravo)
    Mladý útočník sa dohodol s PSG na päťročnej zmluve. Lipsko ešte musí odsúhlasiť prestupovú sumu
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