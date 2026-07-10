Liverpool letel za Mbappém súkromným lietadlom. Klopp: Dali sme do toho naozaj všetko

Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp objíma francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého (10) po víťazstve Francúzska nad Marokom vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale.
Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp objíma francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého (10) po víťazstve Francúzska nad Marokom vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. júl 2026 o 07:28
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Klopp počas pôsobenia v Liverpoole robil maximum, aby získal Mbappeho.

Futbalový tréner Jürgen Klopp počas pôsobenia v Liverpoole robil maximum, aby získal Kyliana Mbappeho.

Kormidelník prezradil detaily v rozhovore pre nemecké médiá. K najväčšej snahe malo prísť v roku 2017 počas Mbappeho pôsobenia v AS Monaco.

Predstavitelia klubu vtedy leteli súkromným lietadlom do Nice, kde sa stretli s rodinou hviezdneho útočníka.

„Leteli sme z Blackpoolu do Nice. Tam nastúpila celá Mbappeho rodina, lietadlo malo asi päť izieb,“ povedal Klopp.

„Dali sme do toho naozaj všetko. Lietali sme v kruhu, rozprávali sa s rodinou a dali si chutné jedlo. Bolo to fantastické. A potom išiel do Paríža!

Nakoniec podpísal zmluvu s PSG za 180 miliónov eur,“ dodal 59-ročný kouč, ktorý by sa mal stať novým kormidelníkom nemeckej reprezentácie.

Premier League

    Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp objíma francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého (10) po víťazstve Francúzska nad Marokom vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale.
    Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp objíma francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého (10) po víťazstve Francúzska nad Marokom vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale.
    Liverpool letel za Mbappém súkromným lietadlom. Klopp: Dali sme do toho naozaj všetko
    dnes 07:28
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