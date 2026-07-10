Liverpool letel za Mbappém súkromným lietadlom. Klopp: Dali sme do toho naozaj všetko

Futbalový tréner Jürgen Klopp počas pôsobenia v Liverpoole robil maximum, aby získal Kyliana Mbappeho.
Kormidelník prezradil detaily v rozhovore pre nemecké médiá. K najväčšej snahe malo prísť v roku 2017 počas Mbappeho pôsobenia v AS Monaco.
Predstavitelia klubu vtedy leteli súkromným lietadlom do Nice, kde sa stretli s rodinou hviezdneho útočníka.
„Leteli sme z Blackpoolu do Nice. Tam nastúpila celá Mbappeho rodina, lietadlo malo asi päť izieb,“ povedal Klopp.
„Dali sme do toho naozaj všetko. Lietali sme v kruhu, rozprávali sa s rodinou a dali si chutné jedlo. Bolo to fantastické. A potom išiel do Paríža!
Nakoniec podpísal zmluvu s PSG za 180 miliónov eur,“ dodal 59-ročný kouč, ktorý by sa mal stať novým kormidelníkom nemeckej reprezentácie.