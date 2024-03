Zlá správa pre Spartu Praha. Salah sa po zranení vracia do zápasového kolotoča

Pre svalovú únavu vynechal uplynulé štyri zápasy, v stredu však odcestoval s výpravou Liverpoolu do českej metropoly. Informovala o tom agentúra DPA.

Po návrate z Afrického pohára národov odohral Salah za Liverpool iba 46 minút.

Sedemnásteho februára nastúpil ako striedajúci hráč proti Brentfordu a zapísal sa do streleckej listiny, no pre problémy so zadným stehenným svalom duel nedohral.