Ponuku zo Slovenska vnímala ako osud. Japonská futbalistka sníva o Lige majstrov

Ženský futbal v Bardejove prešiel obdobím vzostupov i pádov. Partizánky majú vo svojej vitríne titul Majsteriek Slovenska a tri víťazstvá v Slovenskom pohári. Zahrali si dokonca aj v Lige majstrov.
Počas pandémie COVID-19 však ženský futbal na Hornom Šariši prežil ťažké chvíle, keď kontroverzné rozhodnutie SFZ takmer znamenalo jeho zánik.
Partizánky sa však nevzdali. Najskôr vyhrali majstrovský titul v kategórii U19 a takmer s tým istým kolektívom sa prihlásili do druhej ligy. Prvý rok im postup vyfúklo Komárno, no v nasledujúcej sezóne už do najvyššej súťaže postúpili.
Ako nováčikovi sa im darí veľmi dobre – už kolo pred koncom základnej časti vybojovali účasť v elitnej päťke.
Káder je však úzky, v tíme prevládajú mladé hráčky, a preto sa Partizánky poobzerali po posilách. Asi najvýznamnejšou z nich je stredopoliarka MISHA KOYARI, skúsená futbalistka z Japonska.
Opíšte svoju futbalovú kariéru.
Začala som hrať futbal, keď som mala šesť rokov v Tokiu v Japonsku. Po skončení vysokej školy som sa presťahovala na Nový Zéland, kde som hrala za Wellington United v Central League – prvej lige na Novom Zélande – a tiež v National League Championship.
Neskôr som pokračovala vo Fínsku, kde som hrala v súťaži Kansallinen Ykkönen za FC Lahti Naiset a FC Honka Naiset.
Prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko?
Fínsko sa nachádza v severnej Európe a chcela som si vyskúšať futbal v inom prostredí, zažiť nový štýl hry v inej časti Európy. Nebolo jednoduché nájsť tím, ale keď som dostala ponuku zo slovenskej prvej ligy, videla som v tom skvelú príležitosť.
Predtým som o slovenskej ženskej lige veľa nevedela, ale chcela som sa postaviť novej výzve v neznámom prostredí.
Čo rozhodlo o vašom prestupe do Bardejova?
Bardejov prejavil záujem a dal mi príležitosť pripojiť sa k tímu, čo som vnímala ako veľmi dobrú šancu. Mojím cieľom je pokračovať v budovaní kariéry v Európe, a preto bola možnosť hrať v európskej prvej lige veľmi atraktívna.
Nájsť vhodný tím niekedy nie je jednoduché, takže keď som dostala ponuku, skoro som to vnímala ako osud. Svet je veľký, no nejako som sa ocitla v malom a krásnom meste, akým je Bardejov, čo ma veľmi potešilo.
Ako vás prijali v Bardejove a ako sa vám tu páči?
Moje spoluhráčky ma prijali veľmi srdečne. Mnohé sa necítia komfortne pri rozprávaní po anglicky, ale aj tak sa so mnou snažia komunikovať, vďaka čomu sa tu cítim veľmi vítaná.
Život v Bardejove je príjemný a veľmi sa mi páči staré mesto – má veľké čaro.
Slovenský futbal je zároveň veľmi priamy a rýchly, s množstvom vertikálnych prihrávok dopredu. Chcem urobiť maximum, aby som sa prispôsobila a pomohla tímu.
Čo by ste chceli dosiahnuť vo futbale?
Jedným z mojich najväčších cieľov je zahrať si v budúcnosti v Lige majstrov UEFA žien. Dúfam, že moja cesta môže inšpirovať ďalšie japonské hráčky.
V Japonsku som nemala profesionálnu kariéru, ale cestovaním do zahraničia a prijímaním nových výziev som sa stala profesionálnou futbalistkou. Ak by môj príbeh povzbudil viac japonských hráčok, aby sa nebáli skúsiť kariéru v zahraničí, veľmi by ma to potešilo.
V budúcnosti by som tiež rada prispela k rozvoju japonského futbalu a dúfam, že fanúšikovia v Bardejove si užijú sledovanie nášho tímu.