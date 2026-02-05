Slovenský futbal smúti. Zomrel bývalý reprezentant, v lige odohral vyše dvesto zápasov

Miroslav Turianik.
Miroslav Turianik.
Svoje meno si urobil najmä v MŠK Žilina.

Vo veku 70 rokov zomrel bývalý československý reprezentant Miroslav Turianik. V československej lige odohral vyše dvesto zápasov, v ktorých strelil deväť gólov.

Dres MŠK Žilina, kde debutoval v najvyššej československej súťaži, si obliekal v rokoch 1974 až 1989.

Reprezentoval aj Československo v kategórii do 21 rokov, za ktorú odohral päť zápasov a raz skóroval. Neskôr bol aj asistentom trénera v žilinskom A-tíme.

Jeho úmrtie oznámil klub MŠK Žilina: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého hráča a neskôr trénera Miroslava Turianika, ktorý nás navždy opustil vo veku 70 rokov.

Celý klub MŠK Žilina vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým, ktorí mali možnosť poznať Mira ako futbalistu i ako človeka. Odpočívajte v pokoji."

