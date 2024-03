ONLINE: Michalovce - Trnava dnes (štvrťfinále, Slovnaft Cup, LIVE)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi Michalovcami a Trnavou.



MFK Zemplín Michalovce



V 22. kole zaznamenali prvý víťazný pokrik, na ktorý čakali neuveriteľných 287 dní. Michalovčania sa potrebovali v lige chytiť výhrou. Vyšlo to proti najslabšiemu celku súťaže zo Zlatých Moraviec. Žlto-modrí prehrávali po skvelej štandardnej situácii Jinjolavu 0:1. Do prestávky vyrovnal veterán Igor Žofčák a domáci dorazili súpera tromi gólmi po zmene strán. Čo sa týka pohára, Michalovce postupne vyradili Rožňavu, Vranov, Nové Zámky, Devínsku Novú Ves a trúfnu si aj na silného vyzývateľa z Trnavy.



FC Spartak Trnava



Čierno-červení hráči z malého Ríma nezachytili formu v závere základnej časti, ale prešmykli sa do skupiny o titul. Trnavská pohárová cesta začínala v auguste v Šuranoch, ktoré Spartak zdemoloval 8:0. Následne skončila aj Lehota pod Vtáčnikom, Považská Bystrica a pred mesiacom i FC Košice, kde Trnavčania uspeli po otočke v posledných piatich minútach druhého polčasu.