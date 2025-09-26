Viktoria Plzeň má nového majiteľa. Najbohatší Čech kúpil väčšinu akcií

PLZEŇ. Český futbalový klub Viktoria Plzeň zmenil majiteľa. Väčšinovým vlastníkom účastníka najvyššej českej súťaže sa stal tridsaťtriročný miliardár Michal Strnad, majiteľ zbrojárskej skupiny CSG.
Momentálne najbohatší Čech odkúpil väčšinu akcií prostredníctvom svojej spoločnosti Palatua. Predsedom predstavenstva bude naďalej doterajší majiteľ Adolf Šádek, vo vedení klubu zostáva aj švajčiarsky podnikateľ Martin Dellenbach.
„Som šťastný, že Viktoria získava silného českého majoritného vlastníka, ktorý vybudoval globálnu priemyselnú skupinu so silnými koreňmi práve v Českej republike.
Je pred nami množstvo obrovských výziev, na ktoré sa spoločne tešíme. Začína sa nová kapitola plzenského futbalu,“ uviedol Šádek pre klubový web.
Plzeň si v uplynulých rokoch prešla ťažším finančným obdobím, v určitej chvíli jej dokonca hrozil bankrot. Strnadov príchod má byť podľa portálu idnes.cz zárukou stability.
„Je mi cťou stať sa súčasťou tohto futbalového príbehu a nadviazať na skvelú prácu, ktorú klub v minulosti odviedol. Chcem uistiť všetkých fanúšikov, že mojím cieľom je, aby klub aj naďalej stabilne patril medzi špičku českého futbalu a bol tak aj pravidelným účastníkom európskych pohárov,“ konštatoval Strnad.
Jednou z hlavných vízií nového majiteľa je rozvoj mládežníckej akadémie. „Mojím cieľom nie je krátkodobý úspech, ale dlhodobo udržateľný rozvoj klubu, a to ako športovo, tak aj ekonomicky.
Chcem, aby Viktoria nebola len klub, ale aj silná značka, ktorá inšpiruje malých futbalistov i futbalistky a reprezentuje Plzeň aj český futbal doma aj v Európe,“ dodal Strnad.