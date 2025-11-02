Žilina pripravila Prešovu kruté vytriezvenie. Záver sme emočne nezvládli, priznal asistent trénera

PREŠOV. Po víťazstve nad majstrom na Tehelnom poli očakával šiestykrát šesťtisícovou návštevou zaplnený prešovský štadión aj prvé víťazstvo nováčika v lige.
Napokon z toho bola krutá prehra 0:4 s lídrom zo Žiliny, ktorý z minima vyťažil maximum.
„Fanúšikovia videli dva rôzne polčasy. V prvom polčase sme nedali ani meter priestoru takému mužstvu ako Žilina, mali sme šance, ktoré sme nepremenili a na konci polčasu sme dostali gól z ničoho.
Išli sme do druhého polčasu s tým, že to môžeme otočiť a prišiel zas úplne zbytočný faul a penalta a druhý gól.
To nás prinútilo ísť do rizika a dovolili sme Žiline to, čo sme nechceli, rýchle protiútoky a skončilo to až výsledkom, za ktorý sa môžeme hanbiť,“ presne vystihol dianie na trávniku prešovský stopér Taras Bondarenko.
Prešovčania už v prvej desaťminútovke mali dve dobré šance, absolútnu tutovku spálil po niečo vyše dvadsiatich minútach Roman Begala, ktorého pokus zblízka po krásnej narážačkovej akcii skončil pod nohou brankára Ľubomíra Belka.
V prvých štyridsiatich minútach tribúny tlieskali výbornému výkonu Prešova, ktorý však vytúžený gól nepriniesol.
Naopak z hry úplne vypojená ofenzíva Žiliny sa presadil hneď po prvej vážnejšej návšteve domácej šestnástky dve minúty pred prestávkou.
Roh Michala Faška síce domáci odvrátili, ale na opačnej strane sa Krisztián Bari presadil cez nedôrazného Stanislava Olejníka, z bránkovej čiary poslal prudkú loptu do päťky a Xavier Adang poslal Žilinu do vedenia.
Kaša uvaril horkú kašu pre Prešov
Druhá situácie, ktorú spomenul Bondarenko, prišla v polovici druhého polčasu a opäť po rohu Michala Faška. Postaral sa ňu žilinský stopér Filip Kaša.
Po súboji o loptu s Olejníkom sa v šestnástke sklátil na trávnik avizujúc, že bol nakopnutý. Doprial si niekoľkominútové ošetrenie, po ktorom úplne v bez krívania odkráčal za čiaru.
V tej chvíli sa rozhodca Michal Smolák pobral k obrazovke systému VAR a všetci tušili, že je zle.
Kým Smolák skúmal VAR, český stopér Kaša kráčajúc medzi striedačky provokoval domácich fanúšikov a napokon si vymenil pár štipľavých slov aj s domácim trénerom Vladimírom Cifraničom.
Štvrtý rozhodca Peter Ziemba si k sebe zavolal hlavného a ten najprv vytiahol žltú kartu pre Kašu a potom červenú pre Cifraniča, čo vyvolalo obrovskú vlnu nevôle na tribúnach. Ktovie, či sa Prešovčan Ziemba vyberie v najbližších dňoch do mesta.
Faško pri penalte nezaváhal a druhý gól Žiliny spolu s vylúčením trénera definitívne zlomil Prešovčanov, čo po zápase priznal aj asistent trénera Erik Havrila.
„Záver sme emočne nezvládli, čo ma veľmi mrzí, lebo prvý polčas bol veľmi slušný, aj herne, aj dominanciou na lopte a veľmi nás ten výsledok mrzí a nezodpovedá tomu zápasu, ale taký je futbalový život,“ povedal po zápase.
VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Žilina
Bondarenko: Fanúšikom sme veľa dĺžni
Podľa Havrilu si v kabíne s hráčmi určite vykomunikujú zbytočné dva góly v závere zápasu.
Ale vzhľadom na zdravotné problémy viacerých hráčov, ktorých v týždni pred zápasom trápila viróza a dokonca sa uvažovalo aj o odklade, Havrila napokon mužstvo pochválil.
„My sme stále chalanov pripravovali na to, že zápas bude a že budeme musieť jednoducho dať zo seba všetko.
Klobúk dole, jednoznačne ich chcem pochváliť, lebo napriek zdravotným problémom ste sami videli, že ten prvý polčas bol z našej strany viac ako slušný a jednoznačne na to musíme nadviazať.
Ak k tomu takto pristúpime a zlepšíme ešte viac defenzívu a hlavne tú emočnú stránku, tak si myslím si, že by sme mohli byť budúci týždeň úspešní,“ dodal Havrila smerom k ďalšiemu domácemu duelu, v ktorom o týždeň Prešov doma privíta Trnavu.
VIDEO: Asistent trénera Prešova Erik Havrila
Napriek tomu, že Prešovčania ani na šiesty pokus nedopriali zaplnenému štadiónu víťazný krst, v podporu fanúšikov verí aj stopér Bondarenko.
„My sme im už veľa dĺžni, ale dúfam, že si všimli posun v našej hre. Už proti Ružomberku a Podbrezovej to boli zápasy, ktoré sme mohli zvládnuť a mali sme na to, aby sme ich potešili výhrou.
Teraz už nejde o to, či môžeme alebo nemôžeme, proste to v ďalšom zápase musíme ukázať a musíme vyhrať,“ zdôraznil ukrajinský stopér v službách Prešova.
Krutosť prehry pre Prešov priznali aj Žilinčania
Aj tréner Pavol Staňo vyzdvihol výborný výkon Prešova najmä v prvom polčase.
„Tešili sme sa do prostredia, kde sme čakali veľmi ťažký zápas a ten zápas aj takým bol. V prvom polčase sme museli hrať dosť koncentrované zozadu, a brejkových situácií bolo na nás veľmi málo.
Na konci zápasu sa to zbytočne znervóznilo, obidve mužstvá chceli vyhrať a robili pre to všetko. Je to škoda, lebo obraz toho zápasu je teraz taký zmiešaný,“ priznal Staňo, ktorého teší ofenzíva, ale rezervy vidí v defenzíve.
VIDEO: Hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo
Žilinčania neprehrali už deväť ligových zápasov a v Prešove dosiahli štvrté víťazstvo v rade.
Udržali si pozíciu lídra a opäť potvrdili vysokú efektivitu svojej ofenzívy, ktorá po štvorgólovom víťazstve ako prvá v lige prekonala hranicu tridsiatich strelených gólov.
„Prvý polčas bol Prešov lepší. Každého výhra na Slovane povzbudí. Opäť im prišli ľudia a bola skvelá atmosféra.
My sme to nejakým spôsobom ustáli, hoci sme sa vpredu nevedeli dostať do nejakých možností. Pomohol nám roh a gól do šatne.
Sme mimoriadne efektívni a v druhom polčase nám to opäť vyšlo. Je z toho víťazstvo vysokým rozdielom, možno trošku kruté pre domácich,“ hodnotil po zápase ťahúň žilinskej ofenzívy Michal Faško.
„Teším sa z toho, že nám to tam padá. Jednoducho si vieme počkať na situácie a dokážeme ich premieňať. Je to aj o kvalite daných hráčov.
Jedna vec je ofenzíva a druhá vec je defenzíva a v tej vidím ešte stále nejaké lúky. Efektivita je a dúfam, že aj ostane,“ dodal k vysokej efektivite svojho mužstva žilinský tréner.
Faškova výzva Calzonovi
Tréner Staňo doprial v týždni Michalovi Faškovi oddych a nenominoval ho na pohár v Senci a ten sa mu odvďačil svojim už tradičným spôsobom a potiahol mužstvo za ďalším víťazstvom.
Mal svoju ľavačku v oboch rohových kopoch, ktoré vyústili v prvé dva góly Žiliny. K víťazstvu napokon prispel gólom z penalty a aj gólovou prihrávkou.
Pri treťom žilinskom góle sa po rýchlom protiútoku neulakomil a doprial gól aj Markovi Roginičovi.
„Som rád, že som opäť nejakým spôsobom pomohol mužstvu, lebo dnes som nebol nejak v hre.
Ale bol som opäť v tých kľúčových momentoch a tie dva góly nám určite pomohli rozhodnúť zápas,“ priznal Faško po zápase, po ktorom sa vzhľadom na blížiacu sa reprezentačnú prestávku a absenciu vykartovaného Ondreja Dudu v strede poľa zrejme opäť zosilnia špekulácie o nominácii aktuálneho najlepšieho hráča ligy do reprezentácie.
„Čo ma prísť, príde, sám neviem. Vy o tom rozprávate a nejaké šumy sú. Som rád za to, ako to teraz je, ale netreba z toho lietať v oblakoch.
Vieme, ako to vo futbale chodí. Raz sa to môže určite otočiť. Možno si aj sám na seba pletiem trošku bič, že to musím to dokazovať každý týždeň, ale zatiaľ mi to sedí a verím, že v tom budem pokračovať naďalej,“ verí Faško.