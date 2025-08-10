Pred dvoma mesiacmi učil deti matematiku, dnes má čísla lepšie ako Haraslín

Futbalový Zlín počas letnej prestávky podpísal 26-ročného Michala Cupáka z treťoligového Kroměříža.
V minulej sezóne sa výrazne podpísal pod postup „Hanáckých Atén“ do druhej ligy, keď v 31 zápasoch zaznamenal 5 gólov a 8 asistencií.
S veľkou gráciou vstúpil aj do najvyššej českej ligy po štyroch zápasoch má na svojom konte dva góly a dve asistencie. Z matematického hľadiska sa tak podieľal na polovici všetkých gólov Zlína v českej Chance lige.
Aj vďaka jeho výkonom je tím stále bez prehry a drží sa na druhom mieste tabuľky, pričom horšie skóre ho delí od vedúcej Slavie Praha.
Cupák si dobre uvedomoval, že ponuka zo Zlína môže byť zlomovým momentom v jeho kariére. „Povedal som si, že je to asi posledná šanca vyskúšať si prvú ligu alebo profesionálny futbal. Tak som do toho išiel po hlave a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať,“ spomína pre Český rozhlas na rozhodnutie, ktoré ho priviedlo do špičky českej ligy.
Pred podpisom zmluvy pôsobil nielen ako futbalista, ale aj ako učiteľ na Základnej škole Slovan v Kroměříži.
„Bol som od septembra triedny učiteľ šiestakov na športovej triede. Chlapci hrali futbal, dievčatá volejbal a iné športy,“ opisuje. Keď sa jeho odchod stal istým, rozhodol sa žiakom osobne poslať video odkaz. „Reakcie boli prevažne smutné. Týmto by som ich chcel pozdraviť, mrzí ma to, lebo to bola skvelá trieda a zažili sme veľa pekných chvíľ.“
Meno Michal Cupák stále nájdeme na webových stránkach najväčšej školy v meste Kroměříž. Jeho učiteľská prax sa pritom preniesla aj na ihrisko. Cupák, ktorý vyučoval matematiku a telesnú výchovu, si myslí, že tieto disciplíny majú s futbalom veľa spoločného.
„Futbal sa musí hrať aj hlavou, nielen nohami. Treba premýšľať o najlepšom riešení. V matematike aj vo futbale býva najjednoduchší spôsob ten najlepší. Jednoduchá prihrávka môže byť efektívnejšia ako zložitá, ktorú by nezahral ani Messi,“ usmieva sa.
Po neúplných štyroch kolách má Michal Cupák na konte viac bodov ako najproduktívnejší Slovák v českej lige Lukáš Haraslín (2 góly a 1 asistencia).