Bývalý najlepší strelec českej ligy končí kariéru. Priznal, že mu chýba motivácia

Bývalý futbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz tridsaťtriročný útočník a niekdajší najlepší prvoligový strelec povedal, že už nemá motiváciu.
V kariére získal tri majstrovské tituly s Plzňou, vyhral belgickú ligu s Bruggami či Grécky pohár s PAOK Solún.
Naposledy pôsobil v Slovácku, kde mu koncom júna vyprší zmluva.
"Dospel som k záveru, že futbalu už nemám čo dať. V Česku som vyhral, čo sa dalo. Viac už nedokážem, "povedal Krmenčík.
"Chýba mi motivácia, chtíč ísť cez bolesť. Už som nechcel prepínať boľavé achilovky, kolená, ktoré majú za sebou tri operácie. Chcem sa venovať rodine, "pokračoval.
Českú ligu vyhral Krmenčík pri dvoch angažmánoch v Plzni v rokoch 2011, 2016 a 2018, k tomu poslednému prispel 16 gólmi a stal sa kráľom ligových strelcov.
Najvyššiu domácu súťaž hral tiež za Duklu, Ostravu a Slaviu, s ktorou bol v roku 2022 vicemajstrom.
Na konte má 193 ligových štartov a nastrieľal v nich 62 gólov.
Na zahraničných angažmánoch pôsobil popri Brugg a Solúne tiež v Jakarte a Limassole.
V reprezentácii Krmenčík v rokoch 2016 až 2021 odohral 35 stretnutí a dal deväť gólov.
"Keď začínate v mládeži vo veľkom klube, chcete sa raz dostať do áčka. Keď to nastane, túžite odohrať aspoň jeden zápas, dať jeden gól.
Potom chcete prestúpiť do zahraničia, za dobré peniaze, chcete tam niečo vyhrať. Potom sa túžite dostať aj do reprezentácie, dať za ňu gól.
Všetko toto sa mi podarilo. Viac už nemožno, "konštatoval Krmenčík.