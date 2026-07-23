Futbal sa zmenil, už neprináša radosť. Legenda českej ligy ukončila kariéru

Rekordér v počte štartov v českej najvyššej súťaži Milan Petržela ukončil futbalovú kariéru.
Český 43-ročný záložník hral naposledy za Slovácko. V lige odohral počas 22 sezón 537 zápasov a nastrieľal 60 gólov. O jeho rozhodnutí informovala v tlačovej správe Ligová futbalová asociácia, ktorá riadi prvú a druhú ligu.
"Mal som síce ešte nejaké ponuky z druhej ligy, ale rozhodol som sa, že dnešný futbal je o niečom inom ako pred štvrťstoročím, keď som na vrcholovú scénu v drese Drnovic vstúpil.
Premena medziľudských vzťahov v spoločnosti sa premietla aj do futbalového života a futbal už mi neprinášal rovnaké potešenie, ako v čase plzenskej éry i záveru kariéry v Slovácku," uviedol Petržela.
Najväčšie úspechy slávil s Plzňou, s ktorou získal štyri ligové tituly. Do najvyššej súťaže nakukol v septembri 2003 v drese Slovácka, kam sa vlani vrátil po krátkom hosťovaní v druholigovej Viktorii Žižkov.
Pôsobil tiež v Sparte a Jablonci, vo farbách Augsburgu si vyskúšal bundesligu. Za reprezentáciu nastúpil v 19 zápasoch, zahral si aj na EURO 2012.