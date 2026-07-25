Sparta spečatila rekordný prestup. Haraslín si zahrá s bratrancom Haalanda

Futbalová Sparta získala nórskeho útočníka Jonatana Brunesa z Rakówa Čenstochová.
Bratranec hviezdy Manchestru City Erlinga Haalanda podpísal na Letnej viacročnú zmluvu. Pražský klub to uviedol na svojom webe.
Malo by ísť o rekordný prestup do českej ligy. Podľa poľských médií zaplatí Sparta za dvadsaťpäťročného hráča okolo šesť miliónov eur a k tomu prípadné bonusy.
"Jonatan v posledných dvoch sezónach nastrieľal naprieč všetkými súťažami 40 gólov, čím potvrdil, že je prevereným zakončovateľom," povedal športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.
"Schopnosť strieľať góly všetkými spôsobmi a jeho variabilita z neho robia útočníka využiteľného v rôznych rozostavaniach aj proti odlišným typom súperov.
Vie si nájsť priestor medzi radmi a svojím herným myslením pomôcť tímu pri výstavbe hry, zároveň dokáže dobre pracovať na ofsajd lajne a nabiehať za obranu, "dodal Rosický.
Sparta podľa médií doťahuje tiež transfer nórskeho stopéra Tobiasa Guddala z Tromsö, ktorý ešte nastúpil v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy proti Hradci Králové (0:1). Jeho cena sa pohybuje okolo 4,5 milióna eur.