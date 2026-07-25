Sparta spečatila rekordný prestup. Haraslín si zahrá s bratrancom Haalanda

Jonatan Braut Brunes
Jonatan Braut Brunes (Autor: AC Sparta Praha﻿)
ČTK|25. júl 2026 o 11:20
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Pražský klub zrealizoval najdrahší transfer v histórii českej ligy.

Futbalová Sparta získala nórskeho útočníka Jonatana Brunesa z Rakówa Čenstochová.

Bratranec hviezdy Manchestru City Erlinga Haalanda podpísal na Letnej viacročnú zmluvu. Pražský klub to uviedol na svojom webe.

Malo by ísť o rekordný prestup do českej ligy. Podľa poľských médií zaplatí Sparta za dvadsaťpäťročného hráča okolo šesť miliónov eur a k tomu prípadné bonusy.

"Jonatan v posledných dvoch sezónach nastrieľal naprieč všetkými súťažami 40 gólov, čím potvrdil, že je prevereným zakončovateľom," povedal športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.

"Schopnosť strieľať góly všetkými spôsobmi a jeho variabilita z neho robia útočníka využiteľného v rôznych rozostavaniach aj proti odlišným typom súperov.

Vie si nájsť priestor medzi radmi a svojím herným myslením pomôcť tímu pri výstavbe hry, zároveň dokáže dobre pracovať na ofsajd lajne a nabiehať za obranu, "dodal Rosický.

Sparta podľa médií doťahuje tiež transfer nórskeho stopéra Tobiasa Guddala z Tromsö, ktorý ešte nastúpil v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy proti Hradci Králové (0:1). Jeho cena sa pohybuje okolo 4,5 milióna eur.

Česko

    Jonatan Braut Brunes
    Jonatan Braut Brunes
    Sparta spečatila rekordný prestup. Haraslín si zahrá s bratrancom Haalanda
    dnes 11:201
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