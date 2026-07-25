VIDEO: Liberec šokoval Plzeň hneď na úvod. O prehre favorita rozhodol najmä Slovák

V úvodných troch sobotných dueloch 1. kola novej sezóny českej futbalovej ligy sa gólovo presadili traja Slováci.
Dvadsaťsedemročný obranca Viktorie Plzeň Dávid Krčík premenil pokutový kop, no jeho presný zásah nezabránil prehre proti Slovanu Liberec 1:3.
Hostí viedol v prvom súťažnom zápase slovenský tréner Branislav Fodrek, ktorého krajan Patrik Dulay sa podieľal na víťazstve svojho tímu gólom a asistenciou.
Kapitánom „viktoriánov“ bol ďalší Slovák Patrik Hrošovský a spoločne s Dulayom odohrali celý duel.
Strelecky sa presadil aj Ladislav Almási, ktorý skóroval pri prehre Bohemiansu Praha na pôde FK Teplice 1:3.
VIDEO: Gól Patrika Dulaya
V bráne Bohemiansu nezabránil prehre Tomáš Frühwald, naopak z triumfu sa na druhej strane tešil stredopoliar Matej Riznič. Dvomi gólmi ho zariadil Matěj Pulkrab.
Asistenciu zaznamenal okrem Dulaya aj Artúr Musák. Baník Ostrava vyhral aj jeho zásluhou v Zlíne 1:0, keď prihrávku 20-ročného Slováka premenil na gól po hodine hry Václav Jurečka.
Úspešnú premiéru na lavičke účastníka minuloročnej baráže o udržanie zažil Roman Skuhravý.
Česká liga - 1. kolo
FK Teplice – Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)
Góly: 20. a 55. Pulkrab, 82. Auta - 67. Almási
/M. Riznič hral do 62. min., J. Jakubko celý zápas na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odchytal celý zápas, L. Almási odohral celý zápas/
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec 1:3 (0:1)
Góly: 51. Krčík (z 11 m) - 27. Ladra (vlastný), 76. Soliu (Dulay), 90+5. Dulay
/D. Krčík a P. Hrošovský odohrali celý duel, D. Ťapaj celý zápas na lavičke náhradníkov - P. Dulay odohral celý zápas, L. Letenay nastúpil v 86. min., D. Kúdelčík celý zápas na lavičke náhradníkov/
FC Zlín – FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Gól: 60. Jurečka (Musák)
/M. Pišoja odohral celý zápas, A. Gaži celý zápas na lavičke náhradníkov - A. Musák hral do 66. min., V. Budinský a M. Kmeť celý zápas na lavičke náhradníkov/