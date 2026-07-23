Dukla Praha sa cíti byť poškodená. Karviná by nemala hrať ligu, klub žiada desiatky miliónov

Pražská Dukla sa cíti byť poškodená rozhodnutím Ligovej futbalovej asociácie (LFA) o doplnení prvej ligy Artisom Brno.
Preto bude súdnou cestou žiadať náhradu škody, uviedol na dnešnej tlačovej konferencii pred piatkovým štartom druhej najvyššej súťaže majiteľ klubu Matej Turek. Cieľom Dukly je priamy postup a návrat do prvej ligy.
Vedenie klubu z Julisky je po konzultácii s právnikmi aj naďalej presvedčené, že Dukla po vylúčení Karvinej z prvej ligy za ovplyvňovanie výsledkov mala ako zostupujúca z najvyššej súťaže dostať pri doplnení prednosť pred náhradníkmi z druhej ligy.
Podľa Turka bola účelová novela rádov Futbalovej asociácie ČR, ktorá nasledovala krátko po tom, ako Dukla podala svoj podnet.
"My sa k tomu už nechceme veľmi vracať, nechceme tým tráviť čas. Platí, že podľa nášho názoru sme boli poškodení a budeme súdnou cestou žiadať náhradu škody, "uviedol dnes Turek.
Rozdiel v pôsobení klubu medzi prvou a druhou ligou sa podľa neho dá ľahko spočítať.
"Sú to známe čísla rovnaké pre všetkých. Rádovo niekoľko desiatok miliónov, "povedal majiteľ Dukly.
Dukla je podľa bookmakerov po Karvinej druhým najväčším favoritom na postup. Podľa trénera Pavla Šustra nie je správne, že sliezsky konkurent môže druhú ligu hrať.
"V poriadku to nie je. Karvine sa dokázalo, že uplácala a ovplyvňovala zápasy. Preto by podľa mňa nemala pôsobiť v profesionálnych súťažiach. To je môj čisto súkromný názor, "uviedol kouč.
Administratívnu bitku o zotrvanie v najvyššej súťaži Dukla prehrala.
"Nastala kombinácia viacerých vecí, ale vo veľkom obrázku to pokladám za nedôležitú epizódu. Nechcem tým veľmi tráviť svoju psychickú energiu. Baví ma budovať, "povedal Turek.
"Do novej sezóny máme dve hlavné výzvy. Jednak potvrdzovať úlohu favorita a získavať body, čo určite neberieme ako samozrejmosť. Urobíme všetko pre to, aby to tak naozaj bolo.
Podobne chceme potvrdiť dominanciu na tribúnach, pretože patríme medzi druholigové kluby, ktoré majú výrazne nadpriemernú návštevnosť. Budeme robiť ďalšie kroky, aby sme ju zvyšovali," dodal majiteľ.
Káder prešiel po zostupe ďalšou veľkou obmenou. "Hráči ako Čermák, Gilbert, Purzitidis, Hunal či Milla chceli zostať v prvej lige a využili, že o nich bol záujem. Prišla kopa nových.
Napríklad Matej Hanousek zapadol hneď, je to profík a hotový hráč. Sú s nami Schánělec a Lilling zo Sparty. Verím, že pre nás budú prínosom, rovnako ako všetci ostatní. Vracajú sa Ambler a Šebrle, zaujímaví sú noví Tessilimi a Rotundo. Máme aj skúsených, bude to o celom tíme, "povedal tréner Šustr.
Mužstvo ako kapitán povedie obranca Jaroslav Svozil, ktorý pred ôsmimi rokmi vyhral druhú ligu s Opavou.
"Neviem, či poznám kľúč k postupu. Vtedy sme veľa ťažili z tímovosti a neupínali sa na dlhodobý cieľ, ale išli zápas od zápasu.
Myslím, že teraz s Duklou to bude fungovať rovnako. Sústrediť sa na každý zápas a zbierať body, koľkokrát asi aj na úkor pekného futbalu, "povedal Svozil.