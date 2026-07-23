Český futbal stráca po MS ďalšiu tvár. Skúsený bek Sparty ukončil reprezentačnú kariéru

Obranca Jaroslav Zelený ako ďalší hráč po majstrovstvách sveta ukončil kariéru v českej futbalovej reprezentácii.
Je čas to odovzdať mladším, povedal tridsaťtriročný ľavý bek Sparty v rozhovore na youtubovom kanáli pražského klubu.
Rozhodnutie by si nerozmyslel, ani keby oň mal záujem nový tréner národného mužstva.
"Keď sme sa odtiaľ odpájali, poďakoval som trénerom, že si ma pre účasť na majstrovstvách sveta vybrali a mohol som byť súčasťou. Už si ale myslím, že je čas to odovzdať mladším puškám. Žiaľ, nepodarilo sa nám to, ako sme si predstavovali. Účasť na majstrovstvách sveta je ideálny čas, aby to bola taká bodka," povedal Zelený.
Na šampionáte zasiahol do dvoch z troch zápasov v skupine, v úvodnom dueli s Kóreou bol v základnej zostave.
Český celok uhral na turnaji jediný bod a do vyraďovacej fázy nepostúpil. Krátko po nevydarenom vystúpení na turnaji skončil tréner Miroslav Koubek, vedenie asociácie aktuálne hľadá jeho nástupcu.
Zelený by rozhodnutie nezmenil ani s príchodom nového kouča. "Keby ma tréner chcel pozvať, povedal by som mu, že ďakujem, že má záujem. Ale myslím, že už je naozaj správny čas to prenechať niekomu inému, "uviedol Zelený.
Za reprezentačný A-tím si pripísal 25 štartov, počas ktorých neskóroval. Premiéru si odbyl v septembri 2020.
Popri ňom po šampionáte ukončili reprezentačnú kariéru tiež najlepší strelec existujúceho výberu Patrik Schick, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. Ďalšiu budúcnosť v národnom celku zvažujú Tomáš Souček či Vladimír Coufal.