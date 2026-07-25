    25.07.2026 11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Live
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.
    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. júl 2026 o 08:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 20. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou, ktorá má horský profil.

    Dvadsiata etapa Tour je kráľovskou etapou a predstavuje vrchol celého ročníka. Na 171 kilometroch čaká pelotón až 5400 výškových metrov a štvorica ťažkých stúpaní. Cieľ bude opäť na legendárnom Alpe d'Huez.

    Kde sledovať Tour de France?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 20. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Tour de France  2026
    25.07.2026 o 11:30
    20. etapa: Le Bourg-d'Oisans – Alpe-d'Huez
    Prebiehajúci
    Prenos
    158km
    Za ním jede pravděpodobně Jorgenson.
    158km
    Z pelotonu vyráží Ben Healy.
    158km
    Za pelotonem už je opravdu velká skupina závodníků, pro které začíná boj s časovým limitem.
    159km
    Z pelotonu se začíná nastupovat. Na čele je Carapaz, který bojuje o puntíkatý dres.
    160km
    Z pelotonu odpadají první závodníci a dá se očekávat, že na vrchol Col de la Croix přijede peloton hodně očesaný.
    160km
    Na čele pelotonu jede Vismy, za nimi jsou jezdci EF.
    161km
    Čelní šestice najela do stoupání a Veistroffer si vystupuje. Ten bude mít dnes hodně těžký den. Ale nejen on.
    164km
    Únik dostává prostor, ale na čele pelotonu jede tým TotalEnergies a ještě závodníci Vismy, takže se dá očekávat, že na Col de la Croix se bude útočit.
    165km
    Šestice na čele si vypracovala půlminutový náskok.
    166km
    Tak nikoliv. Nakonec se před balík dostal Delbove, Abrahamsen, Barguil, Azparren, Steinhauser a Veistroffer.
    167km
    Před balíkem by měl být Oliveira, Schmid, Abrahamsen, Dhondt a Velasco.
    168km
    Před peloton se dostala šestice závodníků.
    170km
    Hned od prvních metrů se nastupuje.
    171km
    160 závodníků se vydává do předposlední etapy letošního ročníku.
    172km
    Dvacátá královská etapa Tour de France 2026 byla právě odstartována.
    Závodníci míří k oficiálnímu startu.
    Dnes slaví třicáté narozeniny Filippo Ganna!
    Neutrální start je plánován na 11:20. Samotný start etapy bude v 11:30.
    Následuje skoro třicet kilometrů sjezdu, kde bude i jeden kratší brdek. Po sjezdu bude sprinterská prémie a hned od ní začne stoupání na Col du Télégraphe. Télégraph měří 11,9 kilometru s průměrným sklonem 7,1%. Poté jezdci jen mírně klesnou a hned začne legendární stoupání na Galibier do výšky 2642 metrů nad mořem. Na vrcholu se bude brát kromě bodů do bodovačky i prémie Henriho Desgrange. Po dlouhém sjezdu z Galibieru budou závodníci stoupat opět na Alpe-d'Huez. Nicméně už to nebude ze strany, kde jsou serpentiny, ale pojede se přes Col de Sarenne. Toto stoupání je podobně brutální jako Alpe-d'Huez. Má 12,8 kilometru s průměrným sklonem 7,3%. Z vrcholu Sarenne to bude do cíle necelých patnáct kilometrů.
    Hned po startu etapy se peloton vydá vstříc stoupání na Col de la Croix de Fer. Stoupání má 24 kilometrů s průměrným sklonem 5,2%. Nutno dodat, že stoupání je daleko prudší, ale má v sobě i dva menší sjezdy.
    Hezké brzké poledne všem cyklistickým fanouškům! Tour de France se blíží do svého cíle a dnes nás čeká královská dvacátá etapa. Na závodníky čeká 171 kilometrů, kde nastoupají přes 5400 výškových metrů. V etapě uvidíme tři prémie mimořádné kategorie a jednu jedničku.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:30.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    Live
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 08:30
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    20. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 08:30
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