ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú devätnástou etapou, ktorá má horský profil.
Dvadsiata etapa Tour je kráľovskou etapou a predstavuje vrchol celého ročníka. Na 171 kilometroch čaká pelotón až 5400 výškových metrov a štvorica ťažkých stúpaní. Cieľ bude opäť na legendárnom Alpe d'Huez.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 20. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Tour de France 2026
25.07.2026 o 11:30
20. etapa: Le Bourg-d'Oisans – Alpe-d'Huez
Prebiehajúci
Prenos
158km
Za ním jede pravděpodobně Jorgenson.
158km
Z pelotonu vyráží Ben Healy.
158km
Za pelotonem už je opravdu velká skupina závodníků, pro které začíná boj s časovým limitem.
159km
Z pelotonu se začíná nastupovat. Na čele je Carapaz, který bojuje o puntíkatý dres.
160km
Z pelotonu odpadají první závodníci a dá se očekávat, že na vrchol Col de la Croix přijede peloton hodně očesaný.
160km
Na čele pelotonu jede Vismy, za nimi jsou jezdci EF.
161km
Čelní šestice najela do stoupání a Veistroffer si vystupuje. Ten bude mít dnes hodně těžký den. Ale nejen on.
164km
Únik dostává prostor, ale na čele pelotonu jede tým TotalEnergies a ještě závodníci Vismy, takže se dá očekávat, že na Col de la Croix se bude útočit.
165km
Šestice na čele si vypracovala půlminutový náskok.
166km
Tak nikoliv. Nakonec se před balík dostal Delbove, Abrahamsen, Barguil, Azparren, Steinhauser a Veistroffer.
167km
Před balíkem by měl být Oliveira, Schmid, Abrahamsen, Dhondt a Velasco.
168km
Před peloton se dostala šestice závodníků.
170km
Hned od prvních metrů se nastupuje.
171km
160 závodníků se vydává do předposlední etapy letošního ročníku.
172km
Dvacátá královská etapa Tour de France 2026 byla právě odstartována.
Závodníci míří k oficiálnímu startu.
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Neutrální start je plánován na 11:20. Samotný start etapy bude v 11:30.
Následuje skoro třicet kilometrů sjezdu, kde bude i jeden kratší brdek. Po sjezdu bude sprinterská prémie a hned od ní začne stoupání na Col du Télégraphe. Télégraph měří 11,9 kilometru s průměrným sklonem 7,1%. Poté jezdci jen mírně klesnou a hned začne legendární stoupání na Galibier do výšky 2642 metrů nad mořem. Na vrcholu se bude brát kromě bodů do bodovačky i prémie Henriho Desgrange. Po dlouhém sjezdu z Galibieru budou závodníci stoupat opět na Alpe-d'Huez. Nicméně už to nebude ze strany, kde jsou serpentiny, ale pojede se přes Col de Sarenne. Toto stoupání je podobně brutální jako Alpe-d'Huez. Má 12,8 kilometru s průměrným sklonem 7,3%. Z vrcholu Sarenne to bude do cíle necelých patnáct kilometrů.
Hned po startu etapy se peloton vydá vstříc stoupání na Col de la Croix de Fer. Stoupání má 24 kilometrů s průměrným sklonem 5,2%. Nutno dodat, že stoupání je daleko prudší, ale má v sobě i dva menší sjezdy.
Hezké brzké poledne všem cyklistickým fanouškům! Tour de France se blíží do svého cíle a dnes nás čeká královská dvacátá etapa. Na závodníky čeká 171 kilometrů, kde nastoupají přes 5400 výškových metrů. V etapě uvidíme tři prémie mimořádné kategorie a jednu jedničku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:30.