Farmou byť nechceli. Ten problém by nás dobehol, vraví tréner nováčika druhej ligy

„Bolo to z našej strany menší chaos, dezorganizácia. To, čo nás zdobilo v tretej lige, sa tentoraz z našej hry vytratilo,“ uviedol pre Sportnet tréner Zvolena Dušan Tóth.

„Neporovnával by som prípravné zápasy, lebo každý prichádza s niečím iným. Ak by sme v Rimavskej Sobote dali v úvode dva góly, možno by bol výsledok iný. Ale v príprave výsledky nie sú relevantné,“ doplnil tréner Zvolena.

„Príprava je extrémne krátka, máme mesiac, päť týždňov. Prvé dva týždne sme mali 35 hráčov na tréningu, skúšali sme mnohých futbalistov. Stále však hľadáme posily, lebo káder sme doplnili, ale ešte sme sa neposilnili,“ podčiarkol Dušan Tóth.