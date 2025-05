Jeden Slovák tam zažil štyri minúty slávy. Prestúpi talent Slovana do veľkoklubu?

„Na to, že má šestnásť rokov, tak už vie z futbalu veľa,“ vravel nedávno Weiss.

BRATISLAVA. Preskočil rovno dve kategórie. Keď vlani v máji naskočil do hry v zápase Niké ligy, mal iba šestnásť rokov a šesť dní. Je najmladší ligový debutant v dejinách Slovana, aj najmladší slovenský majster v histórii súťaže.

„V Maximovi vidíme veľký potenciál a prísľub do budúcna. Tešíme sa, že aj on vidí svoje ďalšie kroky v belasom, kde môže nasledovať stopy Marcelliho či Strelca. Bolo pre nás veľmi dôležité zazmluvniť si ďalšieho nášho odchovanca. Teraz je len v jeho rukách, ako bude rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať sa,“ vravel vtedy Kmotrík.

Slovan vlani s mladíkom podpísal zmluvu do konca roka 2026.

Dvanásteho mája mal sedemnásť, osud Mateáša v Slovane je otázny. Špekuluje sa o jeho odchode do Tottenhamu.

„Vtedy bol taký boom, odišlo ich veľmi veľa. Taliansko, či Anglicko. Ťažko sa im to vyhováralo, keď ich tam už agenti dotiahli. Museli si to odskúšať na vlastnej koži."

Zhruba pred pätnástimi rokmi to bol trend. Viacerých slovenských tínedžerov zlákali skauti z akadémii svetových veľkoklubov.

Ak by sa tak stalo, tak by takmer isto začínal v juniorke. Podľa serveru Transfermarkt má hodnotu 350 - tisíc eur.

"Ukázalo sa, že to nebola tá najlepšia cesta pre slovenských hráčov. Hlavne v takom mladom veku,“ tvrdil legendárny slovanista Ladislav Pecko. V roku 2013 ako tréner viedol výber do 17 rokov, ktorý sa dostal až do semifinále majstrovstiev Európy.

Zoznam Slovákov, ktorí vyrastali vo veľkokluboch je dlhý, ale ani jeden z nich sa v prvom tíme nepresadil.

Nepodarilo sa to ani Vladimírovi Weissovi, či Miroslavovi Stochovi. Prvý z nich patril vtedy v Anglicku medzi najväčšie hviezdy svojej generácie. Weiss však odohral v drese Manchester City iba jediný zápas v Premier League, aj to iba dvadsať minút. Ďalšie tri štarty pridal v pohároch.