So Šullom to nevyšlo. Michalovce dotiahli iného bývalého brankára Slovana

Novou posilou slovenského prvoligistu sa stal 31-ročný Matúš Ružinský. V novom pôsobisku podpísal ročný kontrakt, informuje web michalovského klubu.

„Od leta som sa bol voľným hráčom. Zavolal mi pán Rusnák, športový riaditeľ klubu, či by som nemal záujem prísť do Michaloviec. Telefonát prebehol veľmi rýchlo, o všetkom sme sa porozprávali a viac-menej hneď aj dohodli,“ poodhalil pozadie príchodu Ružinský.

Rodák z Banskej Bystrice odišiel ešte v dorasteneckom veku do Košíc, kde strávil viac než osem rokov. V lete 2017 zamieril do Serede a o rok na to do Slovana. V jarnej časti sezóny 2018/19 hosťoval v Šamoríne.