Brankár Slovana strelil gól, blahoželal mu aj Šporar: Ruža, niečo som ťa naučil!

Už ako šestnásťročný sa mohol stať slovanistom, no vybral si Košice. Napriek tomu brankára MATÚŠA RUŽINSKÉHO neskôr privialo do hlavného mesta.

V piatkovom zápase 12. kola II. ligy proti Komárnu (1:1) skóroval po rohovom kope. Dokázal to, čo sa jeho mladým kolegom v tíme celý zápas nedarilo. A navyše, len z druhej strely belasých na bránu súpera.

Samozrejme, bol premiérový. Veď to aj bolo vidieť, že som nevedel, kam skôr skočiť. (smiech)

Ten pocit po strelení gólu ste zažili prvýkrát v kariére. Ako by ste ho opísali?

Najprv som si vôbec neuvedomoval, čo sa to vlastne stalo. Hlavou mi išlo, že som šuchol loptu, tá letí a zrazu je v bráne. A, teraz čo? Nechápal som. Je to gól? Platí? Kam mám teraz ísť? Čo mám robiť? Takáto situácia sa mi v živote nestala. Doteraz si to asi ešte úplne neuvedomujem.

Tradičná novinárska otázka po góloch býva, či ste to skúšali na tréningoch. Vy ste sa ale do takejto pozície asi nedostali ani tam...