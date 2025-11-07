Klubu pomohol k historickému postupu. Svoje ciele som si už splnil, hovorí opora stredu poľa

Rudňany sú obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Majú niečo vyše 5 000 obyvateľov. V súčasnosti tamojší OŠK hrá Majstrovstvá regiónu – 4. ligu Východ.
Po skončení jesennej časti súťaže sa nachádzajú na 9. mieste zo 14 účastníkov.
O tom, ako to v klube vyzerá a aké sú plány Rudňan do budúcnosti, sme sa rozprávali s 27-ročným stredopoliarom MATEJOM KUNZOM. Samozrejme, nezabudli sme ani na jeho plány v osobnom živote.
Aké boli vaše futbalové začiatky a ako sa vyvíjala vaša kariéra?
Futbal som začal hrávať v Spišskej Novej Vsi, následne som za mladší dorast odohral jednu sezónu v prvoligových FC VSS Košice.
Po návrate do Spišskej sa mi podarilo začleniť do A-mužstva a následne si odkrútiť aj prvý štart v II. Lige. Pravidelne som hrával aj za kategóriu U-19.
V sezóne 2017/2018 som sa stal už stabilným členom prvého tímu. Po tejto sezóne som odohral prvú polovicu sezóny v dnes už neexistujúcom klube 3. ligy Východ AŠK Mária Huta a druhú polovicu v 3. lige Stred – ŠKM Liptovský Hrádok.
V Liptovskom Hrádku som zotrval 1 kalendárny rok a nasledoval prvý kontakt s klubom OŠK Rudňany.
Hneď v prvej sezóne, covidovej, sa nám podarilo postúpiť do III. Ligy Východ, tešilo ma, že práve Rudňanom som mohol dopomôcť k historickému účinkovaniu v III. Lige Východ.
V Rudňanoch som pokračoval aj v ďalšej sezóne, no iba prvú polovicu. Po 4 rokoch som sa vrátil do Spišskej Novej Vsi. Podarilo sa nám vyhrať III. Ligu a pre mňa to bola možnosť opäť zbierať štarty v 2. najvyššej lige.
Po tejto sezóne nastal moment kedy som sa musel rozhodnúť, čomu budem venovať väčšinu svojho času. Vybral som si prácu a tak moje kroky smerovali opäť do Rudnian, kde aj momentálne pôsobím.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?
Ciele klubu sú jasné. Prioritou je bojovať o čo najvyššie priečky v IV. lige a predvádzať výkony ktoré na štadión pritiahnu čo najviac fanúšikov.
Ako ste spokojný s doterajším účinkovaním klubu v súťaži a ako ste spokojný so svojím pôsobením v mužstve?
Aj napriek prehre v prvom súťažnom zápase v Slovanft Cupe, kde sme prehrali na pôde šiestoligistu z Harichoviec som tušil, že mužstvo je pripravené podávať v lige výborne výkony. Moje zdanie neklamalo no viem že to môže a verím že bude ešte lepšie.
Viete si spomenúť na najlepší/najhorší zápas?
Toto neviem celkom zhodnotiť, no určite by som tu zaradil posledný domáci zápas s lídrom súťaže Bardejovom kde sme podali skvelý bojovný výkon a vybojovali bezgólovú remízu.
S kým sa Vám najlepšie hrá?
Určite sú to hráči s ktorými som už čo-to odohral, veľmi dobre si rozumiem s kapitánom Sedláčkom a Tkáčom a to na ihrisku aj mimo neho.
Ale je tu viac osôb kvôli ktorým som sa sem vrátil. Každopádne som typ ktorý si rozumie skoro s každým.
V klube je rad starších, skúsených hráčov i rad mladíkov. Ako funguje spolupráca v kabíne a na ihrisku?
Osobne neviem kde sa radím ja, keďže máme pomerne mladé mužstvo doplnené aj zahraničnými hráčmi.
Spolupráca je fajn, no samozrejme nie je vždy ideálna ale to nie je asi nikde, každý zápas prináša niečo nové.
Aké sú Vaše osobné ciele, futbalové i mimo futbalové?
Myslím že svoje ciele som si už splnil. Za najväčší považujem určite účinkovanie v II. Lige a sezóny, kde sme dokázali vybojovať titul. Či v Spišskej alebo v Rudňanoch.
Čo robíte ak nehráte futbal?
Pracujem, pracujem a pracujem. Ak náhodou nepracujem, venujem sa rodine, mojej láske Miške a rád oddychujem či už doma alebo v prírode.