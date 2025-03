VIDEO: Prekonal rakovinu a vrátil sa. Český futbal žije skvelou správou

PRAHA. V januári tohto roka zachytila fanúšikov Bohemians Praha zlá správa. Ich skúsenému 32-ročnému stopérovi diagnostikovali onkologické ochorenie.

Matěj Hybš nebol klubu k dispozícii od konca jesennej časti. Naposledy hral 20. októbra, keď Bohemians remizoval s Mladou Boleslavou.

„Najdôležitejšie je, aby sa vrátil do normálneho života. Snáď to nie je fatálne, ale ani sa to nemôže brať na ľahkú váhu.

Oceňujem klub, že ho podporuje. Spolupráca pokračuje napríklad bez toho, aby sa mu skrátili podmienky zmluvy,“ v januári prezradil novinárom tréner Bohemians Praha Jaroslav Veselý.