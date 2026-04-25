Sparta nezvládla derby aj vďaka červenej karte. Slavia navýšila náskok a zarmútila Olomouc

Futbalisti Slovana Liberec zvíťazili v dohrávanom 27. kole českej ligy na ihrisku FK Jablonec 2:1.
„Modro-bieli“ si týmto triumfom v záverečnom hracom dni zaistili šieste miesto v základnej časti a istotu účasti v skupine o titul.
Do hornej šestky sa naopak nepodarilo preniknúť Sigme Olomouc, ktorá mala dobre rozbehnutý duel proti Slavii Praha, no nakoniec prehrala 1:2.
Slavia ešte zvýšila náskok pred Spartou, ktorá v mestskom derby prehrala na pôde Bohemiansu Praha 0:2.
Hostia dohrávali od 20. minúty bez vylúčeného Johna Mercada a v druhom polčase inkasovali v priebehu dvoch minút z kopačiek Milana Ristovského a Lukáša Hůlku. Pre „klokanov“ išlo o tretí triumf za sebou, vďaka ktorému sa aj v tejto sezóne vyhnú skupine o udržanie sa.
Slovenský brankár Tomáš Frühwald si pripísal už štvrté čisté konto, v tejto sezóne nastúpil v drese Bohemiansu v ôsmich zápasoch.
Mladá Boleslav zdolala Karvinú 3:0, no ani toto víťazstvo jej nestačilo na posun zo skupiny o udržanie sa. V nej si zahrá aj Zlín, ktorý prehral v Pardubiciach 1:3.
K zmene priečok došlo aj v hornej šestke, keď Viktoria Plzeň sa dostala pred Jablonec po triumfe nad trápiacim sa Baníkom Ostrava 1:0. Baník sa v tabuľke prepadol na posledné 16. miesto, keďže Dukla Praha zvíťazila nad Slováckom 2:1.
Skóre duelu otvoril v drese „vojakov“ slovenský stredopoliar Rajmund Mikuš a keď už to vyzeralo na deľbu bodov, tak v 89. minúte si strelil vlastný gól slovenský obranca Tomáš Huk.
Z troch bodov sa tešili aj hráči Hradca Králové, ktorí zdolali Teplice 1:0. O ich triumfe rozhodol v 67. minúte z penalty kapitán Vladimír Darida.
Česká liga - 27. kolo
FK Jablonec - Slovan Liberec 1:2 (0:1)
Góly: 67. Chramosta (z 11 m) - 31. Diakite, 58. Krollis
/S. Nebyla hral do 68. minúty, S. Lavrinčík sedel na lavičke - L. Letenay hral od 80. minúty, P. Dulay a I. Krajčírik sedeli na lavičke/
Slavia Praha - Sigma Olomouc 2:1 (0:1)
Góly: 58. Chytil, 82. Moses - 15. Sejk
ČK: 31. Lurvink (Olomouc)
/I. Schranz hral od 75. minúty - M. Malý hral od 46. minúty, M. Hruška sedel na lavičke/
Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 2:0 (0:0)
Góly: 60. Ristovski, 62. Hůlka
ČK: 20. Mercado (Sparta)
/T. Frühwald odchytal celý zápas - J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín odohral celý zápas, S. Zajac sedel na lavičke/
MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)
Góly: 20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek
/M. Králik (Mladá Boleslav) odohral celý zápas/
FK Pardubice - FC Zlín 3:1 (1:0)
Góly: 41. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko - 71. Poznar
/S. Kopásek sedel na lavičke - M. Pišoja odohral celý zápas/
FK Teplice - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Gól: 67. Darida (z 11 m)
/M. Riznič hral od 73. minúty, J. Jakubko, O. Klimpl a R. Ludha sedeli na lavičke - J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 90. minúty, L. Čmelík sedel na lavičke/
Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Gól: 35. Adu
/M. Rusnák odohral prvý polčas, A. Musák hral od 82. minúty, J. Pira hral od 74. minúty a dostal žltú kartu, L. Almási a V. Budinský sedeli na lavičke - D. Krčík a P. Hrošovský odohrali celý zápas, D. Ťapaj a D. Tvrdoň sedeli na lavičke/
1. FC Slovácko - Dukla Praha 1:2 (1:1)
Góly: 45+2. Suchan - 35. MIKUŠ, 89. HUK (vlastný gól)
/T. Huk odohral celý zápas a strelil si vlastný gól, M. Šviderský hral do 70. minúty, A. Fiala hral od 90+2. minúty, M. Koscelník sedel na lavičke - R. Mikuš hral do 58. minúty a strelil gól/