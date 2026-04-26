Smetana v Baníku Ostrava dlho nevydržal. Klub bude mať už štvrtého trénera v sezóne

Tréner Ondřej Smetana skončil po štyroch mesiacoch u futbalistov Ostravy.
Vedenie klubu ho odvolalo po sobotňajšej ligovej porážke 0:1 s Plzňou, po ktorej mužstvo kleslo na posledné miesto v lige.
Baník bude medzi elitou zachraňovať doterajší kouč druholigového B-tímu Jozef Dvorník a bude to jeho prvé angažmán v najvyššej súťaži.
Podľa klubového webu podpísal dlhodobý kontrakt. V tejto sezóne bude už štvrtým trénerom Ostravy.
Baník najprv v októbri opustil Pavel Hapal, na ktorého miesto prišiel Tomáš Galásek. Aj on ale na lavičke vydržal iba štyri mesiace, kým ho v polovici februára vystriedal Smetana.
Pod jeho vedením Ostravania zvíťazili v jedinom z ôsmich ligových zápasov a v posledných piatich prehrali.
Teraz ich čaká nadstavbová skupina o záchranu. Baník naposledy zostúpil pred 10 rokmi, v minulom ročníku skončil tretí.
"V lige sme po marcovej reprezentačnej prestávke nezískali ani bod, päťkrát sme prehrali a navyše vypadli z pohára, prepadli sme sa na zostupové miesto. Efekt, ktorý sme si od februárovej zmeny sľubovali, bohužiaľ neprišiel.
Museli sme konať a reagovať. Sú pred nami kľúčové zápasy celej sezóny, je nutné dať tímu nejaký impulz a zachrániť najvyššiu súťaž, "povedal šéf športového úseku Baníku Luděk Mikloško.
"Ondrejovi Smetanovi a jeho tímu chcem poďakovať za stopercentný profesionálny prístup a nasadenie, ktoré pre klub po celý ten čas odvádzal. Žiaľ, nestretlo sa to s výsledkami, čo je v našej aktuálnej situácii to kľúčové kritérium, a my sme už nemohli čakať dlhšie," uviedol bývalý gólman Mikloško.