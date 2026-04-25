V Sparte sa nepresadil, v Hradci je oporou. Uhrinčať ťahá tím do bojov o Európu

Slovenský futbalista Jakub Uhrinčať herne ožil v najvyššej českej súťaži v drese Hradca Králové.
Dvadsaťpäťročný zadák momentálne pomáha tímu k tomu, aby sa prebojoval do skupiny o titul a potenciálne sa v ďalšom ročníku predstavil v pohárovej Európe.
Uhrinčaťovi sa nepodarilo presadiť v Sparte Prahe, ale v Hradci Králové sa stal pravidelnou súčasťou základnej 11-tky. Východočesi sa pred sobotňajším záverečným kolom základnej časti nachádzali na piatej pozícii len so štvorbodovou stratou na štvrtú Plzeň.
„Sme radi za to, kde sa nachádzame, ale je to všetko ešte ďaleko. Veľmi sa na to nepozeráme, musíme sa sústrediť na najbližší zápas,“ zhodnotil slovenský futbalista pre idnes.cz aktuálne postavenie tímu.
Nedávny triumf nad Slaviou Praha dodal Hradci Králové dokonca možnosť hrať o účasť v niektorej z európskych súťaží.
„Vieme o čo hráme. Máme pred sebou posledných šesť zápasov v sezóne a určite sa nebudeme len pozerať na to, čo sa okolo nás deje. Vidím silu nášho tímu a jeho mentalitu. Ukazuje sa to aj na tréningoch, že ideme správnou cestou. Navyše, keď sa začne vyhrávať, tak všetko rýchlejšie sadne. Teraz je na nás, či v tom budeme pokračovať,“ uviedol Uhrinčať.
V záverečnom kole základnej časti čelil jeho tím Tepliciam.