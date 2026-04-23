Kapitán Slavie končí sezónu po vyhrážke rozhodcovi. Disciplinárka: Neakceptovateľné

Kapitán futbalistov Slavie Praha Jan Bořil dostal od disciplinárnej komisie najvyššej českej súťaže sedemzápasový trest a v tejto sezóne si už nezahrá.
Bořil neudržal svoje emócie v závere nedeľného duelu na pôde Hradca Králové a po prvej žltej karte videl aj druhú za vyhrážky smerom k rozhodcovi.
Slavia si v 30. kole českej ligy pripísala prvú prehru v ročníku, Hradec doma vyhral nad priebežným lídrom 2:1.
Prvé napomenutie dostal 35-ročný obranca za zdržiavanie rozohratia pokutového kopu, z ktorého následne vo štvrtej nadstavenej minúte Vladimír Darida rozhodol.
Bořil podľa disciplinárnej komisie odkázal rozhodcovi stretnutia Daliborovi Černému: „Počkaj vo vnútri“. Hráča Slavie potom musel upokojiť vlastný spoluhráč Slovák Erik Prekop.
„Takéto chovanie je neakceptovateľné a je za hranicami toho, čo si hráč môže dovoliť, a to nielen voči delegovaným osobám,“ citoval portál iDnes.cz predsedu komisie Jiřího Matznera.
Bořil, ktorý má v drese „zošívaných“ na konte päť ligových titulov, sa tak nezapojí do záverečného duelu dlhodobej časti a piatich súbojov nadstavby. V prípade, že zotrvá v súťaži, nezahrá si ani v prvom stretnutí novej sezóny.
V júni sa mu však skončí zmluva a zatiaľ nie je známe, či s klubom podpíše nový kontrakt. Líder má aktuálne v tabuľke päťbodový náskok na mestského rivala Spartu.