Kapitán Slavie končí sezónu po vyhrážke rozhodcovi. Disciplinárka: Neakceptovateľné

Jindřich Trpišovský a Jan Bořil. (Autor: SK Slavia Praha/Facebook)
TASR|23. apr 2026 o 16:38
Kapitán futbalistov Slavie Praha Jan Bořil dostal od disciplinárnej komisie najvyššej českej súťaže sedemzápasový trest a v tejto sezóne si už nezahrá.

Bořil neudržal svoje emócie v závere nedeľného duelu na pôde Hradca Králové a po prvej žltej karte videl aj druhú za vyhrážky smerom k rozhodcovi.

Slavia si v 30. kole českej ligy pripísala prvú prehru v ročníku, Hradec doma vyhral nad priebežným lídrom 2:1.

Prvé napomenutie dostal 35-ročný obranca za zdržiavanie rozohratia pokutového kopu, z ktorého následne vo štvrtej nadstavenej minúte Vladimír Darida rozhodol.

Bořil podľa disciplinárnej komisie odkázal rozhodcovi stretnutia Daliborovi Černému: „Počkaj vo vnútri“. Hráča Slavie potom musel upokojiť vlastný spoluhráč Slovák Erik Prekop.

„Takéto chovanie je neakceptovateľné a je za hranicami toho, čo si hráč môže dovoliť, a to nielen voči delegovaným osobám,“ citoval portál iDnes.cz predsedu komisie Jiřího Matznera.

Bořil, ktorý má v drese „zošívaných“ na konte päť ligových titulov, sa tak nezapojí do záverečného duelu dlhodobej časti a piatich súbojov nadstavby. V prípade, že zotrvá v súťaži, nezahrá si ani v prvom stretnutí novej sezóny.

V júni sa mu však skončí zmluva a zatiaľ nie je známe, či s klubom podpíše nový kontrakt. Líder má aktuálne v tabuľke päťbodový náskok na mestského rivala Spartu.

