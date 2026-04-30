Polícia v Česku odhalila šokujúce praktiky. Futbalisti si mali zarobiť prostitúciou

Rozsiahla stávkarská kauza v českom futbale ukázala ďalšiu temnú stránku. Udalosti sa týkajú Tipsport ligy z januára 2024 medzi B-tímom Sigmy Olomouc a Opavou.
Mafia na čele s Danielom Černajom a Petarom Gavričom údajne uskutočnila niekoľko stávok - aj na to, že padnú štyri góly, no prvý menovaný tím vyhral "iba" 2:0.
Černajovi tak údajne vznikol dlh 11 miliónov českých korún, čo je v prepočte približne 451 027 eur. Podľa webu opavsky.denik.cz mu mali hráči splatiť dlh prostitúciou s neznámymi mužmi v Poľsku.
Až troch hráčov si mafia vytypovala na ovplyvnenie výsledku vrátane brankára Lumíra Číža, no pre ďalšie okolnosti nastúpil iný gólman. Černaj a spol. napriek riziku išli do toho, čo ich vyšlo veľmi draho.
Podľa portálu vraj Černaj nemal peniaze na zaplatenie dlhu a že si ani nemá u koho požičať. Nakoniec povedal, že zájde "na výlet za Poliakom".
Podľa zistení polície museli zrejme hráči zaplatiť za nevydarený zápas vzhľadom na výsledok aj počet gólov, aby mal Černaj na vlastný dlh. Vyšetrovatelia zistili, že si vraj futbalisti museli zarobiť prostitúciou.
"Rozhodol sa poslať do Poľska dvoch hráčov, ktorí mali zápas ovplyvniť, a v telefonáte doslovne povedal, že mu je jedno, koľko chlapov sa na nich vystrieda.
Či k prostitúcii následne došlo, či hráči Černajovi svoj dlh splatili a či ho Černaj uhradil zahraničným stávkarom, už policajný spis neuviedol," doplnilo spomenuté médium.