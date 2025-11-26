Pomalý štart vystriedala spanilá jazda. Tradičný klub z východu ovládol jesennú časť sezóny

Bardejovskí Partizáni vstúpili do ligového ročníka 2025/26 rozpačito. Po remíze v pohárovom zápase s Gaboltovom postúpili až po úspešných pokutových kopoch.
Na domácom ihrisku síce porazili slabšie Sobrance, no v Kendiciach prišla prehra.
Od 16. augusta však Bardejovčania nabrali dych a až do konca jesennej časti neprehrali.
Body stratili len po dvoch remízach – doma s Ľuboticami (1:1) a vonku v Rudňanoch (0:0). Znamená to, že absolvovali 11 zápasov, teda 990 minút bez jedinej prehry.
Trénerovi Vladislavovi Palšovi a jeho asistentom Jánovi Čikošovi Pavličkovi a Martinovi Vasiliakovi sa podarilo mužstvo vhodne doplniť a vštepiť mu jasnú víziu úspešného účinkovania v súťaži.
Futbalisti z Horného Šariša tak suverénne vedú tabuľku Majstrovstiev regiónu – 4. ligy Východ, kde majú pred druhou Čaňou náskok štyroch bodov.
Ich bilancia je: 13 zápasov – 10 víťazstiev, 2 remízy, 1 prehra, skóre 28:6.
Najlepším strelcom mužstva je Sopko s piatimi gólmi. Toube, Meliev a Marcinek pridali po štyri presné zásahy.
Bardejovčania majú v kádri prevažne mladých hráčov, pričom väčšina z nich sú odchovanci klubu. Jedným z nich je aj Martin Šalata.
O svojich futbalových začiatkoch hovorí: „Moja futbalová kariéra sa začala v Partizáne Bardejov, keď som mal sedem rokov. Prešiel som všetkými vekovými kategóriami a postupne som sa dostal do A-mužstva.
Minulú sezónu som sa však rozhodol ísť na hosťovanie do Raslavíc. Myslím si, že to bol pre mňa dobrý krok, pretože prechod z U19 do mužského futbalu bol veľkým rozdielom. Túto sezónu pôsobím opäť v Bardejove.“
Mladý stredopoliar hodnotí prvú časť ligového ročníka 2025/26 pozitívne:
„Jesennú časť sme podľa mňa zvládli dobre. Samozrejme, prišlo aj k niektorým zaváhaniam – v niektorých zápasoch sme mali šťastie, v iných to bolo zasa podcenenie, ale náš cieľ sme splnili.
Za pozitívum považujem to, že sme veľmi dobrá partia – v šatni, na ihrisku aj mimo futbalového prostredia. Negatívom je, že sme mladé mužstvo, ktoré ešte potrebuje získať skúsenosti, no našťastie máme v tíme aj skúsenejších hráčov, od ktorých sa môžeme učiť.“
Káder Partizánov tvoria brankári: Holeš, Prokeš; obrancovia: Keresteš, Tkáčik, Šott, Terentiev, Soroka, Makeľ, Nemergut, Hanuščák; stredopoliari: Darwin, Zamborský, Palacios, Pavličko, Šalata; útočníci: Balaščák, Marcinek, Meliev, Sopko, Martiček, Toube
Plány do jarnej časti sú jasné – ísť do každého zápasu naplno a udržať si prvé miesto v tabuľke až do konca sezóny.
„Moje osobné ciele sú pracovať na sebe, zlepšovať slabšie stránky a zdokonaľovať tie silné. Momentálne máme voľnejší režim, trénujeme dvakrát do týždňa. Zimná príprava sa začne 16. januára,“ uviedol Martin Šalata.
Aktuálne majú Partizáni voľno, a tak má Martin čas aj na svoje záľuby: „Keď práve nehrám futbal, venujem sa trénovaniu detí. Popritom to kombinujem s fitkom, chodím hrávať tenis alebo sa venujem cyklistike.