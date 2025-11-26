Pomalý štart vystriedala spanilá jazda. Tradičný klub z východu ovládol jesennú časť sezóny

Martin Šalata.
Martin Šalata. (Autor: archív MŠ)
Peter Cingel|26. nov 2025 o 08:00
Klub od 16. augusta nepozná pocit prehry.

Bardejovskí Partizáni vstúpili do ligového ročníka 2025/26 rozpačito. Po remíze v pohárovom zápase s Gaboltovom postúpili až po úspešných pokutových kopoch.

Na domácom ihrisku síce porazili slabšie Sobrance, no v Kendiciach prišla prehra.

Od 16. augusta však Bardejovčania nabrali dych a až do konca jesennej časti neprehrali.

Body stratili len po dvoch remízach – doma s Ľuboticami (1:1) a vonku v Rudňanoch (0:0). Znamená to, že absolvovali 11 zápasov, teda 990 minút bez jedinej prehry.

Trénerovi Vladislavovi Palšovi a jeho asistentom Jánovi Čikošovi Pavličkovi a Martinovi Vasiliakovi sa podarilo mužstvo vhodne doplniť a vštepiť mu jasnú víziu úspešného účinkovania v súťaži.

Futbalisti z Horného Šariša tak suverénne vedú tabuľku Majstrovstiev regiónu – 4. ligy Východ, kde majú pred druhou Čaňou náskok štyroch bodov.

Ich bilancia je: 13 zápasov – 10 víťazstiev, 2 remízy, 1 prehra, skóre 28:6.

Najlepším strelcom mužstva je Sopko s piatimi gólmi. Toube, Meliev a Marcinek pridali po štyri presné zásahy.

Bardejovčania majú v kádri prevažne mladých hráčov, pričom väčšina z nich sú odchovanci klubu. Jedným z nich je aj Martin Šalata.

O svojich futbalových začiatkoch hovorí: „Moja futbalová kariéra sa začala v Partizáne Bardejov, keď som mal sedem rokov. Prešiel som všetkými vekovými kategóriami a postupne som sa dostal do A-mužstva.

Minulú sezónu som sa však rozhodol ísť na hosťovanie do Raslavíc. Myslím si, že to bol pre mňa dobrý krok, pretože prechod z U19 do mužského futbalu bol veľkým rozdielom. Túto sezónu pôsobím opäť v Bardejove.“

Martin Šalata.
Martin Šalata. (Autor: archív MŠ)

Mladý stredopoliar hodnotí prvú časť ligového ročníka 2025/26 pozitívne:

„Jesennú časť sme podľa mňa zvládli dobre. Samozrejme, prišlo aj k niektorým zaváhaniam – v niektorých zápasoch sme mali šťastie, v iných to bolo zasa podcenenie, ale náš cieľ sme splnili.

Za pozitívum považujem to, že sme veľmi dobrá partia – v šatni, na ihrisku aj mimo futbalového prostredia. Negatívom je, že sme mladé mužstvo, ktoré ešte potrebuje získať skúsenosti, no našťastie máme v tíme aj skúsenejších hráčov, od ktorých sa môžeme učiť.“

Káder Partizánov tvoria brankári: Holeš, Prokeš; obrancovia: Keresteš, Tkáčik, Šott, Terentiev, Soroka, Makeľ, Nemergut, Hanuščák; stredopoliari: Darwin, Zamborský, Palacios, Pavličko, Šalata; útočníci: Balaščák, Marcinek, Meliev, Sopko, Martiček, Toube

Plány do jarnej časti sú jasné – ísť do každého zápasu naplno a udržať si prvé miesto v tabuľke až do konca sezóny.

„Moje osobné ciele sú pracovať na sebe, zlepšovať slabšie stránky a zdokonaľovať tie silné. Momentálne máme voľnejší režim, trénujeme dvakrát do týždňa. Zimná príprava sa začne 16. januára,“ uviedol Martin Šalata.

Martin Šalata.
Martin Šalata. (Autor: archív MŠ)

Aktuálne majú Partizáni voľno, a tak má Martin čas aj na svoje záľuby: „Keď práve nehrám futbal, venujem sa trénovaniu detí. Popritom to kombinujem s fitkom, chodím hrávať tenis alebo sa venujem cyklistike.

Tabuľka: Majstrovstvá regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

