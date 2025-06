Víťaz McDonald´s Cupu sa chystá na dlhé oslavy. Dúbravka: Rád som súčasťou turnaja

Víťazi za odmenu pocestujú na víkend do Prahy so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom, kde ich čaká návšteva štadióna na Letnej, spoločný tréning a zápas Sparty Praha v najvyššej českej súťaži.

Slávnostný výkop zápasu o majstrovský pohár vykonal spoločne s reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom aj štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján Krišanda.

„Celý sa trasiem, tak emotívne som to prežíval. Sme nesmierne šťastní, deti si to maximálne užili. Pre našu školu je to obrovský úspech, ktorý sa bude dlho oslavovať,“ citovala tlačová správa organizátorov turnaja učiteľa zo ZŠ Spojová Filipa Koctúra.

