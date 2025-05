Oznámili predĺženie zmluvy a posadili ho. S trénerom sme mali nepríjemnú debatu, priznáva Dúbravka

Viac ročníkov odohral v slávnej Premier League len Martin Škrtel. MARTIN DÚBRAVKA (36) má za sebou ôsmu sezónu medzi anglickou elitou, v ktorej predvádzal famózne výkony. Opäť však dostal prednosť Angličan Nick Pope a Slovák sa ocitol na lavičke náhradníkov.

V článku sa dočítate Aký vzťah majú Martin Dúbravka a Nick Pope? Je Angličan preferovaný?

Je možné, že Dúbravka Newcastle opustí?

Ľutuje, že neodišiel do Saudskej Arábie? Ako by sa rozhodol teraz?

Čo ho totálne sklamalo?

Aký je jeho posledný futbalový cieľ?

V poslednom kole ste podľahli Evertonu 0:1, no Newcastle má za sebou úspešný ročník. Aké sú vaše pocity pár dní po skončení Premier League? Dobrá otázka. Sám to ešte musím spracovať. Ale celkovo to hodnotím pozitívne. Ten rok bol z môjho pohľadu zaujímavý, narodil sa mi syn, takže z osobného pohľadu to je skvelé.

Čo sa týka kariéry, samozrejme, že by som bol spokojný, keby moja minutáž bola vyššia. Vyzeralo to, že by som mohol chytať dlhšie, ale nakoniec prišlo k zmene. Takže mám zmiešané pocity. Ale som rád, že som mohol byť súčasťou tímu, ktorý po dlhých rokoch vyhral pohár. Cieľ sme splnili, dostali sme sa do Ligy majstrov, takže z môjho pohľadu vydarená sezóna. Klub ste po skvelých výkonoch dotiahli do finále pohára, excelovali ste aj v Premier League, kde ste zbierali jedno čisté konto za druhým. Napriek tomu sa však po uzdravení vrátil do brány Nick Pope a vy ste sa ocitli na lavičke náhradníkov. Samozrejme, že zavládlo vo mne sklamanie. Cítil som krivdu. Trvalo to však len dva, tri týždne. Človek sa musí posunúť ďalej. Ja som stále ambiciózny človek, ktorý má svoje ciele a ide si za nimi. Bol som sklamaný, ale futbal išiel ďalej a nakoniec sme vyhrali pohár a kvalifikovali sme sa do Ligy majstrov. Tréner sa musí rozhodnúť a mne nezostávalo nič, len to rešpektovať.

Newcastle vám to však neurobil prvý raz. V januári ste mohli odísť do saudskoarabského Al-Shababu, no nakoniec ste zostali v Anglicku s tým, že budete chytať. Zas vás však tréner Eddie Howe posadil na lavičku. V tomto biznise je ťažko spoliehať sa na nejaké slovo. Pokiaľ nemáte veci na papieri, stať sa môže hocičo. Pre mňa však Newcastle znamená veľa, som tam sedem rokov. Vždy sa človek riadi pocitmi, aké v tej situácii nastanú. Ja som sa vtedy rozhodol takto. Keby prišla ponuka z Al-Shababu dnes, už by ste ju prijali? Po tejto, ďalšej nepríjemnej skúsenosti. Ťažko povedať. V januári som od trénera a vedenia cítil, že chcú, aby som zostal. A že chcú, aby som pôsobil ako prvý brankár. Asi by som sa preto rozhodol rovnako. Pretože z Premier League sa neodchádza, keď sa nemusí.

Po zápase s Arsenalom ste sa lúčili s fanúšikmi, boli ste dojatý. No do Saudskej Arábie ste nakoniec neodišli. Čo sa vtedy presne stalo? Bolo to zvláštne. Tri dni som zostal v Londýne, pretože mi bolo sľúbené, že po zápase môžem odísť. Bolo to pre mňa emotívne, asi ste videli videá, na ktorých som sa lúčil. Rozlúčil som sa a bol som na odchode, preto som zostal prekvapený, keď za mnou prišli ľudia z Newcastlu, aby som zostal. Nerozumel som, prečo otázka predĺženia zmluvy neprišla skôr, no nakoniec sme sa relatívne rýchlo dohodli. Pretože Newcastle mám v srdci.

Klub oznámil predĺženie zmluvy a cez víkend ste sa ocitli na lavičke náhradníkov. Zamrzelo ma to, tento fakt som vnímal ťažko. Mal som aj trochu nepríjemnú debatu s trénerom. Aj toto však prináša život. Ja sa snažím byť vzor pre svoje deti, preto sa človek s takouto situáciou musí vysporiadať. Zabojovať, možno ešte tvrdšie pracovať a ja verím, že moja šanca zas príde.

Je Nick Pope v klube preferovaný, pretože je Angličan? Vždy to tak bolo, že domáci sú vo výhode. My Slováci v zahraničí nemáme až také meno, preto sa snažíme pomáhať jeden druhému. Pope miernu výhodu má, ale ja som sa s tým snažil popasovať. Myslím, že výkonmi a výsledkami som zrejme viac dokázať nemohol. No keď sa tréner rozhodol urobiť zmenu, čo iné mi zostávalo, ako ju prijať. Viackrát vás vytlačil. Aký máte s Nickom vzťah? Vychádzame spolu dobre, vždy sme spolu mali dobrý vzťah. Nikdy medzi nami nebolo napätie, uvedomujeme si, že je to biznis. Brankársky post je špecifický v tom, že môže chytať iba jeden, preto si nerobíme podrazy. V minulosti som zažil kolegov brankárov, ktorí sa nechovali úplne ideálne. Ja sa preto snažím nebyť presne taký, ako oni. Ak sa spýtate Nicka, ako som sa k nemu správal, myslím si, že povie, že so mnou nemá žiadny problém.

Martin Dúbravka na tréningu Slovenska (Autor: Slovenský futbalový zväz)

O čom ste sa v tej nepríjemnej debate s trénerom rozprávali? Nerád by som išiel úplne do hĺbky, pretože to sú rozhovory, ktoré by mali zostať za dverami. Človeka formujú aj takéto chvíle a je len na mne, aby som to zvládol. Krivdu som cítil, ale človek pracuje aj po mentálnej stránke, a tak sa s takýmito chvíľami musí vyrovnať. Vyplakávať určite nebudem.

Newcastle avizuje omladenie kádra, má priviesť aj nového brankára. Je preto možné, že vo vašich rukách zostane Čierny Peter, i keď máte ešte rok platnú zmluvu. Ako to vnímate? Ťažko predpovedať, čo sa udeje. Nikto v klube vám dopredu nepovie, že môžete odísť, keď nemá náhradu. Budem preto musieť počkať, ako tréner a vedenie zareagujú. Či niekoho privedú alebo nie. Potom si spolu sadneme a vyhodnotíme, čo bude ďalej. Ak mám pravdu povedať, som rád, že táto sezóna je za mnou, potreboval som trošku zmeniť priestor a miesto. A prepnúť sa na reprezentáciu. Za pár dní je tu zraz a moje sústredenie smeruje teraz iba tam.

Zahrali ste si v Premier League a dvakrát na EURO. Štart na majstrovstvách sveta vám však chýba. Podarí sa vám zvládnuť blížiacu sa kvalifikáciu a dostať sa na svetový šampionát? Je to posledný krôčik, ktorý mi v mojom portfóliu chýba. Rád by som to preto dokázal. Máme pred sebou reprezentačný zraz, kvalifikáciu a ja verím, že potom to príde. V skupine vyzvete silné Nemecko, no aj relatívne prijateľnejších súperov ako Luxembursko či Severné Írsko. Dnes žiadny súper nie je jednoduchý. Aj nás Slovákov vnímali ako outsiderov a nakoniec sme sa dvakrát za sebou dostali na EURO. Dnes môže akékoľvek mužstvo vyskočiť a ja dúfam, že to budeme my. Pod trénerom Francescom Calzonom má mužstvo zaujímavý herný prejav. Prinesie národným farbám úspech? Tréner je ambiciózny človek, pracant. Preto som rád, že jeho systematická práca sa ukázala. Snaží sa hrať moderný futbal, aký preferujem aj ja.