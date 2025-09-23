Marseille zosadilo z čela PSG. Je normálne prehrať niektoré zápasy, hovorí tréner Enrique

MARSEILLE. Futbalisti Olympique Marseille v pondelok zvíťazili na domácej pôde nad Parížom St. Germain prvýkrát od novembra 2011.
V preloženom dueli 5. kola Ligue 1 pripravili štvornásobným úradujúcim majstrom prvú prehru v sezóne. Gólom Nayefa Aguerda vyhrali 1:0 a zosadili PSG z čela tabuľky.
Duel dvoch najväčších tamojších rivalov sa mal pôvodne odohrať v nedeľu. Búrky v oblasti južného Francúzska to však znemožnili a stretnutie sa pre nabité kalendáre oboch mužstiev uskutočnilo hneď o deň neskôr.
Na severe krajiny sa v hlavnom meste v rovnakom čase konalo odovzdávanie Zlatej lopty magazínu France Football. Okrem víťaza Ousmana Dembeleho sa v top 10 umiestnili aj ďalší štyria hráči PSG, celkovo nominovali deviatich.
Víťazi treble sa stali aj najlepším mužstvom sezóny 2024/2025. Ceremoniálu sa osobne zúčastnili len Dembele, Joao Neves a Desire Doue ktorí aktuálne chýbajú PSG pre zranenia.
Enrique však nechcel odovzdávanie cien brať ako dôvod prehry svojho tímu.
„Nie sme zvyknutí prehrávať zápasy, no nehľadáme výhovorky. Myslím si, že sme skvelo napádali a zaslúžili sme si viac. Čo sa dá však kritizovať, je množstvo drobných chýb, ktoré sme spravili.
Na takýto veľký zápas ich bolo príliš veľa. Nie som spokojný s výsledkom, no s ambíciou a nasadením svojho tímu áno. Je normálne prehrať niektoré zápasy,“ vyjadril sa španielsky kormidelník podľa agentúry AFP.
V Paríži ho v pondelok vyhlásili za najlepšieho trénera uplynulej sezóny.
O všetkom rozhodol už v piatej minúte marocký obranca, ktorý posilnil mužstvo Roberta De Zerbiho tesne pred koncom prestupového obdobia.
Brankár PSG Lucas Chevalier si zle vyrátal zblokovaný center od Masona Greenwooda a Aguerd zvládol zakončenie hlavou do odkrytej brány.
Aj napriek absenciám nastúpil na štadióne Velodrome silný tím PSG. Geronimo Rulli však zneškodnil pokusy Achrafa Hakimiho, Vitinhu či Fabiana Ruiza. Celkovo čelil piatim strelám hostí.
VIDEO: Zostrih zápasu Marseille - PSG
De Zerbi ešte v závere videl červenú kartu po incidente s rozhodcom Jeromom Brisardom.
Taliansky tréner po zápase uviedol, že zdolanie Parížanov bolo jedným z dôvodov pre jeho príchod do Marseille.
„Pretože sú silnejší a vzbudzujú rešpekt, presne to sa mne nepáči. Zaslúžili sme si vyhrať proti tímu, ktorý definuje ďalšiu éru futbalu. Tešil som sa na tento večer, no nič sa pre nás touto výhrou nemení, vyhrali sme len ďalší zápas a pokračujeme ďalej,“ vyjadril sa De Zerbi.
Na 1. miesto sa vďaka počtu strelených gólov dostalo AS Monaco. Priebežný líder, druhé PSG a aj Lyon so Štrasburgom majú po piatich dueloch zhodne po 12 bodov.
Marseille doma síce ešte neprehralo, no na konte má aj dve prehry na ihriskách súperov a je s 9 bodmi na 6. mieste.