Vzlykal a nevládal hovoriť. Odpísaný lajdák vystúpil na absolútny vrchol

BRATISLAVA. Je to príbeh o vykúpení. Príbeh o tom, ako mladý, neporiadny muž, príliš náchylný k zlým návykom zabudol na temnú minulosť, aby sa stal najlepším zo všetkých.
V pondelok večer pôsobil veľmi skromne, pokorne, placho až nervózne. Ale aj ako muž, ktorý dozrel.
V jednej ruke držal mikrofón, druhú mal vo vrecku. Postupne sa uvoľnil, pustil emócie.
V závere prejavu bol úplne dojatý. Miestami nevládal hovoriť, vzlykal a plakal. Neustále si utieral tvár, lebo mu tiekli slzy. Boli ich veľmi veľa. Rozplakal aj svojich blízkych v hľadisku, hlavne mamu a svojho agenta, ktorý slzil možno zo všetkých najviac.
„To, čo sa mi práve stalo, je neuveriteľné a výnimočné. Bola to neuveriteľná sezóna s Parížom Saint Germain (PSG). Som trochu nervózny,“ priznal Francúz.
V sále honosného parížskeho divadla Theatre du Chatelet mal obrovskú podporu a kričali jeho meno. "Ousmane Ballon d’Or!“
Paríž všetko ovládol
Rodák z Paríža bol korunovaný za kráľa futbalu na domácej pôde.
Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta za sezónu 2024/25.
Druhý skončil Španiel Lamine Yamal, iba osemnásťročný zázrak z Barcelony. Tretí bol Portugalčan Vitinha, tiež hráč PSG.
„Chcem sa poďakovať PSG, ktoré si pre mňa prišlo v roku 2023, celému tímu, klubu, ktorý je pre mňa rodina, prezidentovi a všetkým zamestnancom, ktorí boli úžasní, a Luisovi Enriquemu, ktorý je pre mňa ako otec. Tento tím bol v sezóne 2024/25 úžasný. Boli ste po mojom boku počas vzostupov aj pádov. Všetci si ako tím odnášame toto individuálne ocenenie,“ dodal Dembélé.
Výsledky ankety Zlatá Lopta 2024/25
1. Ousmane Dembele (Fr./Paríž Saint-Germain)
2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
3. Vitinha (Portug./Paríž Saint-Germain)
4. Mohamed Salah (Egypt/Liverpool)
5. Raphinha (Braz./Barcelona)
6. Achraf Hakimi (Mar./Paríž Saint-Germain)
7. Kylian Mbappe (Fr./Real Madrid)
8. Cole Palmer (Angl./Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (Tal./Paríž Saint-Germain)
10. Nuno Mendes (Portug./Paríž Saint-Germain)
Paríž ovládol v minulej sezóne všetky veľké trofeje, vrátane Ligy majstrov. Bol vyhlásený za najlepší tím sveta, Luis Enrique získal cenu pre najlepšieho trénera.
Cenu pre najlepšieho brankára si odniesol Gianluigi Donnarumma, už bývalý hráč PSG. V elitnej desiatke boli až piati hráči Paríža. Spomedzi nich najviac žiaril Dembélé. V sezóne 2024/25 strelil 37 gólov a pridal 14 asistencií.
Škriniar s ním zdieľal šatňu
Ešte takto pred rokom s nimi zdieľal jednu šatňu aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Z PSG odišiel v januári tohto roka, najprv na hosťovanie, od leta na trvalý prestup do Fenerbahce.
„Zlatá lopta nebola na mojom zozname vysnívaných trofejí, ale nehnevám sa, že som ju získal,“ dodal víťaz.
Dembélé ďakoval v pondelok aj svojmu agentovi. „Môjmu najlepšiemu priateľovi, s ktorým som veľa rokov, prešli sme si všetkým spolu. Vždy bol po mojom boku, nech som išiel kamkoľvek, a budeme spolu až do konca.“
Dlhé roky bol stelesnením premrhaného talentu a obrovského potenciálu. V Barcelone naňho nespomínajú najlepšie. Vzhľadom na náklady na jeho osobu to bol jeden z najväčších prepadákov v dejinách futbalových prestupov.
Za 105 miliónov eur plus bonusy v hodnote 30 miliónov. Dembélé lámal rekordy. Nie však v počte gólov, ale v počte dní na maródke.
Ponocoval a hral videohry
Francúzovi vyčítali, že je obklopený partiou, ktorá si objednáva jedlá z fastfoodu a vymetá večierky. Katalánske médiá často rozoberali aj Dembélého neskoré príchody na tréningy. Alebo neprišiel vôbec.
V jednom prípade sa vyhováral, že ho bolí žalúdok. Nikoho však predtým neinformoval.
Dembélé často ponocoval a do rána hrával videohry. Keď raz opäť meškal, dostal od klubu rekordnú pokutu vo výške 200-tisíc eur.
„Chlapec, ktorý pravidelne platil pokuty za meškanie na tréningy, ktorý šiel lekárom na nervy kvôli svojim zlým stravovacím návykom, sa konečne stal v Paríži stelesnením profesionality. Lídrom, ktorý sa svojho úsilia nebojí. A teraz je odmenený,“ napísal sport.es
Profil Dembélého
Celé meno: Masour Ousmane Dembélé
Dátum narodenia: 15. mája 1997 (28 rokov)
Miesto narodenia: Vernon, Francúzsko
Výška: 178 cm
Pozícia: pravé krídlo
Súčasný klub: Paríž Saint-Germain
Číslo: 10
Predchádzajúce kluby: Rennes II (2014-2015), Rennes (2015-2016), Borussia Dortmund (2016-2017), Barcelona (2017-2023), PSG (od 2023)
Reprezentačné štarty: 57
Góly v reprezentácii: 7
Úspechy: víťaz Ligy majstrov 2025, víťaz Superpohára UEFA 2025, víťaz Ligue 1 2023/24, 2024/25, víťaz La Ligy 2017/18, 2018/19, 2022/23, majster sveta 2018
Dnes je dvadsaťosemročný Ousmane Dembélé hlavným symbolom toho, prečo Paríž Saint Germain (PSG) konečne brilantne funguje. Práve Luis Enrique je prvým trénerom, ktorý ho dokázal usmerniť a využiť jeho možnosti.
Mbappé odišiel a šiel hore
„Ak by som mal zaplatiť lístok, aby som videl muža menom Ousmane Dembélé, rád by som to zaplatil, pretože je to jedinečný hráč,“ opisoval Enrique.
V lete 2023 Dembélé v Barcelone skončil, Paríž ho vykúpil za viac ako päťdesiat miliónov eur. V prvej sezóne v PSG skôr potvrdzoval svoju nedobrú povesť. Odohral síce 42 zápasov, ale dal iba šesť gólov.
Kde nastal zlom? Pomohol mu aj odchod hviezdneho Kyliana Mbappého, ktorý opustil Paríž SG pred sezónou 2024/25.
Luis Enrique žartom povedal francúzskym novinárom, že by sa mali Dembelého spýtať, čo „mal na Vianoce 2024 na večeru“, aby pochopili jeho premenu. Tréner PSG sa dotkol aj zaujímavého bodu.
Ešte v októbri minulého roka bol Dembélé vyradený z kádra, ktorý cestoval do Londýna na zápas s Arsenalom v Lige majstrov. Bolo to po tom, čo sa nepohodol s trénerom pri jednom z jeho rozhodnutí.
Najlepšie rozhodnutie
„To najlepšie, čo som s Ousmanom urobil, bolo, že som ho na ten zápas vynechal, za čo ste ma všetci kritizovali,“ povedal Luis Enrique novinárom.
„Bolo to zďaleka najlepšie rozhodnutie, aké som tento rok urobil, ale zvyšok práce odviedol Dembélé,“ opisoval tréner. Vysvetlil, že hráč nerešpektoval ani nedodržiaval povinnosti a požiadavky tímu. Prišiel neskoro na tréning.
Táto udalosť mala na francúzskeho útočníka pozitívny vplyv. V nasledujúcich dňoch sa dlho rozprával s Luisom Enriquem a tréner ho začal viac využívať ako falošnú deviatku, medzi čiarami, bližšie k bráne a viac v poli.
Vtedy mu ešte chýbala efektivita pred bránkou, takže Dembélé tvrdo pracoval na zlepšení zakončenia. Po tréningu robil veľa dodatočných streleckých cvičení, veľa videoanalýz a vizualizácií toho, čo robil alebo nerobil, keď mal šance.
Spája nápad
„Je neuveriteľné, že je v takejto forme,“ povedal Vitinha pre ESPN. „Momentálne je neuveriteľný a my sme vždy vedeli, že to má v sebe.“
Dokáže zrýchliť útok, podržať loptu pod tlakom, prijať prihrávku v tesnom priestore a pokojne ju poslať ďalej. A v tom spočíva jeho nový zmysel. Nie je len zakončovateľom, ale aj hýbateľom. Spája nápad s realizáciou.
Zlatá lopta je futbalový Oscar. Futbalisti prichádzali na galavečer v Paríži ako filmové hviezdy v limuzínach a kráčali po červenom koberci.
Anketu od roku 1956 organizuje magazín France Football a hlasujú v nej novinári z celého sveta.
Cena za sezónu
Rozhodujú už len zástupcovia z krajín z prvej stovky rebríčka FIFA.
Najlepší kandidát dostal 15 bodov, ďalší 12,10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a jeden bod.
Zlatá lopta sa udeľuje za sezónu (od augusta 2024 do augusta 2025) a nie za kalendárny rok.
Okrem individuálnych výkonov mali porotcovia brať do úvahy úlohu v tíme a zisk trofejí za uplynulé obdobie a tiež fair play a správanie na ihrisku.
Ocenenie je čestné. Nie je dotované ekonomickou čiastkou, ale mnohí hráči majú v zmluvách rôzne klauzuly, ktorými ich kluby odmeňujú za dosiahnutie určitých cieľov. Platí to aj o Zlatej lopte.